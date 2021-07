Declaran la emergencia amarilla en Hemoterapia por baja en el stock de sangre

Ante la creciente demanda de sangre por intervenciones quirúrgicas y de trasplantes, desde el Centro Regional de Hemoterapia de La Plata (Crhlp) declararon el “alerta amarilla” por la merma en el almacenamiento del banco. Piden a los vecinos que se acerquen a donar en toda la Provincia para poder mejorar los niveles de reservas.

“Todos los días tenemos que hacer un control del stock de sangre y cuando empieza a haber más demanda de los hospitales y clínicas tenemos que recuperar la sangre para poder dar respuesta. En estos momentos hay muchos protocolos de trasplante en El Cruce, el San Martín, el Italiano y eso consume mucho, además de que tenemos que tener previsto para accidentes”, explicó a diario Hoy la doctora Laura Vives, jefa de Servicio del Crhlp.

En ese sentido, ya que la reserva llegó a un nivel de alarma, la profesional explicó: “Tenemos que salir a convocar a la población y con estos días de frío poca gente se ha acercado. Si seguimos en esta tendencia de que vienen pocos donantes pero la demanda aumenta, no queremos llegar a decir que hay que suspender cirugías, nunca hay que llegar a eso”.

Por eso, quienes se quieran acercar a donar deben tener entre 16 y 65 años de edad, sentirse en buen estado de salud y concurrir desayunados. Todos los grupos y factores son necesarios, pero más especialmente los 0+, 0- y A-.

“A nosotros nos llega sangre de muchos lugares de la Provincia y en todos ha mermado la donación. Esa sangre viene a La Plata a ser analizada y luego vuelve a los hospitales. En la ciudad tenemos un promedio de 120 donantes por día, pero ahora estamos en unos 70 diarios. No queremos asustar a la población, pero cuando vemos que aumenta la brecha entre lo que entra y lo que sale hay que prevenir y empezar a llamar, porque esto tiene un proceso de preparación. Para evitar eso estamos pidiendo que se acerquen”, alertó Vives.

En esa misma línea, advirtió que contar no solo se necesita sangre para las intervenciones quirúrgicas, sino también en caso de que ocurran accidentes o cuestiones de urgencia, dado que debe ser analizada luego de cada donación. “Seguramente esta situación tenga que ver con la baja de casos de Covid-19 y la vuelta a la realización de cirugías, como así también con el frío, que hace que la gente no venga tanto a donar. Pero los trasplantes no se pueden prever, cuando nos avisan que hay un operativo tenemos que responder y es algo que avisan dos horas antes, por eso es necesario contar con buen stock”, concluyó.