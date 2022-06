Denuncian tala inescrupulosa en el Parque Pereyra

Los guardaparques del Pereyra Iraola confirmaron en las últimas horas que se produjeron talas ilegales y clandestinas en el lugar, más precisamente en el sector público Santa Rosa, sobre el Camino General Belgrano. La situación fue un tanto particular, ya que los trabajadores se dieron cuenta del incidente de casualidad mientras iban camino al Jardín de Infantes para brindar una charla. “Dos guardaparques, de pasada, encontraron una tala actual en el sector público Santa Rosa, sobre el Camino General Belgrano”, detalla el comunicado publicado por los trabajadores. Asimismo, confirmaron que los árboles talados eran de mediano porte y que fueron cortados en su totalidad.

Dado que hay faltante de combustible y que las camionetas no están en las mejores condiciones, los guardaparques no están pudiendo realizar los controles necesarios para evitar estos tristes episodios. Es por esto que en el mensaje expresaron su malestar por la situación actual al mismo tiempo que exigen soluciones. “Como estamos desprovistos de combustible y a pesar de los reiterados pedidos de reparación de las camionetas, las estamos solo usando para casos puntuales y emergencias. Informamos por la vía administrativa a Emiliano Cucciuffo, que tiene a su cargo el parque, y delegamos en él que impida que se siga con esa actividad. Si bien es nuestra labor controlar este tipo de actividades ilegales, pareciera que las autoridades no quisieran que lo hagamos porque no nos proveen nada para garantizar nuestro accionar”, confirmaron.

Sumado a todo esto, el personal del pulmón verde de la región ya anunció que en caso de que se vuelva a comprobar este tipo de incidentes, harán la denuncia correspondiente. “Se le advirtió a la autoridad que la próxima vez que tengamos oportunidad de acercarnos al lugar, y si llegamos a comprobar que la actividad de tala continuó, haremos la denuncia penal correspondiente para que investigue el hecho la Justicia, ya que nos vemos impedidos e imposibilitados de cumplir nuestras labores para impedir que esto avance”, aclara el documento publicado. Por último, en el texto detallaron que aún no han tenido respuesta sobre el suceso: “Sentimos que nuestros ojos a las autoridades no les convienen en el territorio. Siendo un tema grave, no hemos tenido respuesta aún”.