Virginia Woolf y la carta a su marido antes de suicidarse

Varias veces había intentado suicidarse, a los 22 años se había tirado por la ventana. En 1913 ingirió cinco gramos de veronal, pero fue auxiliada a tiempo. Pero la mañana del 28 de marzo de 1941 Virginia Woolf cumplió su propósito. Los periódicos dijeron que no había sido capaz de enfrentarse a la brutalidad del mundo. En alguna oportunidad había escrito: “A veces retumba como un trueno dentro de mí el sentimiento de la total inutilidad de mi vida”.

En la carta que dejó a su marido escribió: “Me has dado la mayor felicidad posible. Has sido en todos los aspectos todo lo que se puede ser. No creo que dos personas puedan haber sido más felices hasta que esta terrible enfermedad apareció. Lo que quiero decir es que te debo toda la felicidad de mi vida. Has sido totalmente paciente conmigo e increíblemente bueno. Quiero decirte que… Todo el mundo lo sabe. Si alguien pudiera haberme salvado, habrías sido tú. No me queda nada excepto la certeza de tu bondad. No puedo seguir destrozando tu vida por más tiempo. No creo que dos personas pudieran haber sido más felices de lo que lo hemos sido nosotros”.