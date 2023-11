Descubren que las bacterias crean y almacenan recuerdos usando hierro

Los científicos descubrieron que las bacterias pueden crear memorias sobre cuándo formar estrategias que pueden causar infecciones peligrosas en las personas, como la resistencia a los antibióticos y los enjambres bacterianos cuando millones de bacterias se juntan en una misma superficie.

El descubrimiento -que tiene posibles aplicaciones para prevenir y combatir las infecciones bacterianas y hacer frente a las bacterias resistentes a los antibióticos- está relacionado con un elemento químico común que las células bacterianas pueden utilizar para formar y transmitir estos recuerdos a su progenie en generaciones posteriores.

Investigadores de la Universidad de Texas, en Austin, descubrieron que las bacterias E.coli utilizan los niveles de hierro como forma de almacenar información sobre distintos comportamientos que luego pueden activarse en respuesta a determinados estímulos. Los resultados se publicaron en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

Los científicos observaron que las bacterias que habían experimentado previamente la formación de enjambres (desplazarse sobre una superficie como un colectivo utilizando flagelos) mejoran su rendimiento posterior en la formación de enjambres. El equipo de investigadores de la UT se propuso averiguar por qué. Las bacterias no tienen neuronas, sinapsis ni sistema nervioso, así que sus recuerdos no son como los de soplar las velas en una fiesta de cumpleaños infantil. Se parecen más a la información almacenada en un ordenador.

Las bacterias no tienen cerebro, pero pueden recoger información de su entorno y, si se han encontrado con ese entorno con frecuencia, pueden almacenar esa información y acceder a ella rápidamente para su propio beneficio, explica Souvik Bhattacharyya, autor principal y profesor del Departamento de Biociencias Moleculares de la Universidad de Texas.