Descubrieron el árbol más antiguo del mundo

Los científicos chilenos lo­graron establecer que un alerce que se encuentra en el Parque Nacional Alerce Costero en La Unión, Chile, es el ejemplar vivo más antiguo del mundo con 5.484 años, superando así al pino de cerdas cónicas conocido como Matusalén, que se encuentra en Estados Unidos y cuya edad se sitúa en 4.853 años. Tanto Jonathan Barichivich como Antonio Lara, los investigadores a cargo, ante este descubrimiento vieron superadas ampliamente sus expectativas, ya que estimaban que tenía más de 4.000 años “solamente”, y no esperaban que el árbol bautizado Gran Abuelo llegara a esa cifra.

“Obtuvimos permisos para poder trabajar con el alerce milenario y obtener una muestra con mucho cuidado y sin dañarlo. Para estudiar la edad de los árboles están los anillos de crecimiento, que son anuales y uno puede contarlos y saber la edad del árbol, teniendo una muestra hasta el centro. En árboles tan gigantes y antiguos, no se pueden contar todos los anillos que existen, primero porque el barreno que tenemos es de 90 centímetros y no existe uno más largo para poder llegar al centro del árbol. El alerce milenario tiene más de cuatro metros de diámetro, por lo que para llegar al centro necesitaríamos un barreno de más de dos metros. Pero además, en general, los árboles muy viejos están podridos al centro, por lo que los anillos ya no están y esa es una complicación para poder estimar la edad total de estos árboles”, explicó sobre las complicaciones del proceso Barichivich. Así, tuvieron que desarrollar un método estadístico para simular el crecimiento de la parte que no se pudo muestrear.

“En 90 centímetros contabilizamos 2.400 años de edad, y es solo el 43% del radio del árbol. El método nos permite estimar la distribución de las probabilidades de las edades y, en un rango de 3.500 a 6.000 años, existe un 80% de probabilidades de que este árbol tenga una edad ­superior a 5.000 años. El peak de la probabilidad es de 5.484 años”, ­concluyó el investigador.