Una mujer sufrió serias lesiones al caer a un pozo en Barrio Malvinas

Vecinos del barrio Las Malvinas salieron a reclamar por el mal estado de la calle 34, en el tramo que va desde 153 hasta 155, en donde además de la falta de energía y recolección de la basura, en las últimas horas se agravó la situación por el estado de las calles.

En el comienzo de la semana, por ejemplo, varias personas se pusieron de acuerdo y tuvieron que poner un neumático viejo para tapar el enorme bache que persiste en la esquina de 154 y 34, luego de que María Montenegro se cayera en el lugar.

La mujer sufrió severas lesiones en las dos rodillas y tuvo que ser internada en el hospital de Romero, en donde permaneció por más de 48 horas para recuperar las heridas que tuvo.

Como saldo de lo ocurrido, todo el barrio salió a pedir por mejoras del estado de la calle y cortaron la circulación en la 34, entre 153 y 154.

“Hicimos el reclamo para que vengan desde la comuna a mejorar la esquina de 154. A mí me afecta porque tengo un emprendimiento dando clases y la gente no me viene porque no puede cruzar ante el barrial que hay”, expresó una profesora que dicta clases de baile en su casa de la zona.

Además, un chapista de la misma cuadra aseguró que le resulta muy difícil entrar o salir con los autos que le toca reparar en el taller familiar, ya que luego de la lluvia del 25 de mayo, la esquina quedó intransitable.

“Tuvimos que poner el neumático para que nadie se vuelva a caer. Es una vergüenza”, comentó el vecino.

Además, en el mismo barrio platense permanecieron más de dos días sin luz, por lo que varias personas tuvieron que irse de sus casas. En contacto con Hoy, no fueron pocos los que expusieron la delicada situación, como ocurrió con un frentista que se identificó como Lautaro, quien advirtió sobre los casos de personas mayores que no pueden higienizarse ni cocinar en la oscuridad.