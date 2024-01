Descubrieron grandes depósitos de hielo en el ecuador de Marte

Las nuevas investigaciones sobre el pasado y la historia del planeta Marte continúan a la orden del día. Durante el día de ayer se informó que la sonda Mars Express logró dar con nuevas informaciones sobre los enormes depósitos de hielo en el ecuador del planeta rojo. Estos habían sido descubiertos hace 15 años por esta misma sonda, y ahora gracias a nuevos estudios se pudo dar con información nueva.

La sonda de la Agencia Espacial Europea descubrió que estos depósitos son aún más grandes de lo que se estimaba. En caso de derretirse, el hielo encerrado en esta zona de colinas llamada Medusae Fossae cubriría todo el planeta con una capa de agua de 1,5 a 2,7 metros de profundidad.

“Hemos explorado de nuevo la formación Medusae Fossae utilizando datos más recientes del radar Marsis de Mars Express, y hemos descubierto que los depósitos son aún más gruesos de lo que pensábamos, de hasta 3,7 kilómetros de espesor”, remarcó el principal autor del estudio, Thomas Watters. Los expertos indicaron que esas reservas masivas de hielo cerca del ecuador no son posibles con el clima actual del planeta, y que las mismas tuvieron que formarse bajo condiciones climáticas diferentes y anteriores a la actualidad.

“La presencia de una masa de hielo de ese tamaño y en una ubicación que es interesante para futuras misiones es una gran noticia. Hay que advertir que el hecho de que haya una formación rica en hielo no implica nada sobre la potencial vida en Marte. Que haya hielo o agua no quiere decir que se hubiera originado la vida ni que haya vida, ni tampoco implica que haya microorganismos atrapados en el hielo, como ocurre en las masas de hielo terrestres. El agua es condición necesaria para la vida, pero no suficiente”, explicó por su parte César Ángel Menor Salvan, otro de los integrantes del equipo.

Bajo este nuevo contexto, a los expertos ahora les surgen otros tipos de dudas, como hace cuánto se formaron o bien cómo era Marte en ese entonces. Lo que sí mencionaron es que, gracias a estas nuevas informaciones, las misiones futuras al planeta rojo se verán modificadas.