Desesperado pedido de vecinos que hace más de 20 días están sin agua

Desde casi tres semanas que los frentistas de calle 9 entre 66 y 67 no tienen paz. Entre las lluvias, la aparición de más casos de dengue se les suma la falta de agua.

Hicieron reclamos en ABSA pero el problema es que la casa que está enfrente a la pérdida de agua la titular es una mujer ya fallecida y desde la empresa le dicen a la su hija que vive en el lugar que primero tiene que hacer el cambio de titularidad para que se acerque una patrulla a solucionar el problema.

“No sabemos que más hacer, a quién recurrir. Hablé hoy a ABSA que tengo tres reclamos y que hay dos que están solucionados cuando no es así, que vinieron que no hay ningún caño roto. Cuando le digo nuevamente la dirección me dice que puede haber sido después que llamé. Le pedí por favor hace más de 20 días que estamos así”, explicó Florencia, una frentista sobre la situación que están padeciendo sin servicio.

Pero más allá del pedido para que reparen la llave que está rota, preocupa la gran cantidad de agua que se está derrochando y que se va juntando en las veredas, que es un lugar peligroso para circular porque puede alguien caerse y lastimarse por el verdín que se generó.

Otro de los temas es la acumulación de agua preocupa porque es un lugar propicio para que los mosquitos sobre todo el dengue pueda reproducirse, en un contexto donde se está dando el récord de casos de esta enfermedad que produce este insecto. Y la falta de repelentes en distintas zonas de la región.

“Los mosquitos que andan por acá de lo grandes que son parecen cucarachas. Es un peligro”, detalló la damnificada.

En otra parte de la ciudad en barrio norte sobre la avenida 38 y 11 también están padeciendo la rotura de un caño que está provocando que sea un enchastre caminar por la vereda, sobre todo cuando hay más circulación de gente los jueves y los domingos que está la feria de frutas y verduras.

“El problema es que ya tomó gran parte de las baldosas y el piso está resbaladizo, y la gente mayor pasa para hacer los mandados y pueden caerse y lastimarse. Hicimos el reclamo hace varias semanas y no vienen los ABSA es una vergüenza que esté esto así”, comentó una vecina indignada.