Diario Hoy festejó el Día de la Niñez con fabulosos premios

Las y los lectores del diario Hoy que resultaron ganadores del mega sorteo del Día de la Niñez (antes llamado Día del Niño; modificado en 2020 para favorecer prácticas inclusivas) pasaron por la redacción de este multimedio con muchísima emoción por los premios que compartirán este domingo con los más chiquitos de la familia.

Con la colaboración de las empresas Parma, Mannarino y Mateu Sports, los niños y niñas de la ciudad podrán disfrutar del cuatriciclo de 50 cc; dos tablets y dos váuchers por 15.000 pesos.

El ganador del primer premio, el cuatriciclo de Parma fue Sandro Piercara, un vecino de la localidad de Punta Lara y fiel lector que dijo: “Se lo voy a dar a mi hija Florencia que tiene 12 años. Casi me muero cuando me dijeron porque nunca me gané nada”. A ello agregó que “leo todos los días el diario, es una costumbre en mi trabajo, por eso había participado en los sorteos anteriores, pero esta vez tenía un presentimiento de que se iba a dar”.

Sara Romano y Talia Barrios fueron las frentistas que resultaron ganadoras de las dos tablets de 7 pulgadas de Mannarino Hogar y Muebles. Las dos mujeres se mostraron muy emocionadas y celebraron haber sido las afortunadas, que compartirán el premio con los pequeños de sus familias.

Matías Bazterrica, un joven de Romero, resultó ser el ganador de una de las órdenes de compra de 15.000 pesos en Mateu Sports. “La verdad es que no me lo esperaba, me sorprendí porque mucha suerte no tengo, aunque siempre participamos de los sorteos del diario”, dijo el ganador.

“Sabíamos que había premios, porque nos traen el diario a domicilio y lo leemos todos los días. Hace mucho que nos informamos con el Hoy, además soy estudiante de periodismo deportivo así que el diario lo leo de toda la vida y seguro vamos a seguir participando en los sorteos que sigan”, marcó.

Rafael González, otro de los ganadores del váucher señaló que había enviado varios cupones, por lo que “tenía fe esta vez y se dio”. Además, el vecino de Berazategui contó que trabaja como personal de seguridad y lee el diario desde hace años porque trabaja en La Plata. “Tengo dos nenes de 5 y 11 años, así que viene bárbaro este premio”, cerró.