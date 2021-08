“Difícilmente tengamos situaciones tan angustiosas como las que vivimos”

El plan estratégico de vacunación avanza con éxito en todo el territorio nacional y en los próximos días comenzará la inmunización de los adolescentes con factores de riesgo. “Tengo la impresión de que el efecto en las terapias intensivas va a ser de menos intensidad”, le manifestó a diario Hoy el médico intensivista Arnaldo Dubin, uno de los especialistas más destacados y consultados desde el inicio de la pandemia.

“La situación progresivamente se va aliviando. Hay un descenso paulatino de las internaciones por Covid-19 y un aumento por patologías diferentes. Pero la carga de la terapia intensiva está mucho más laxa. Esto es definitivo y creo que dada la situación de la vacunación y la cantidad de pacientes que ya están inmunizados difícilmente vamos a tener situaciones tan angustiosas como las que vivimos”, remarcó el profesional, que lleva más de 40 años trabajando en el interior de las salas más críticas.

A su vez, se refirió a la incertidumbre en la que se encuentra el país en estos días por la circulación comunitaria de la variante Delta: “No sabemos qué efecto va a provocar. Aparentemente, por la experiencia europea, aunque los casos crecieron mucho no ocurrió lo mismo con las internaciones, pero por supuesto la gran mayoría de los pacientes vacunados no tienen un esquema completo y por lo tanto la protección no es la misma”.

El jefe de terapia intensiva del porteño Sanatorio Otamendi y docente de la Universidad Nacional de La Plata apuntó que podría haber riesgo de un rebrote y llamó a seguir con los protocolos de cuidado.

“Creo que no vamos a tener una situación de colapso tan marcado como el que vivimos durante la segunda ola. Pero esto es una suposición, yo no puedo ser tan tajante para definir esta cuestión. Lo que es muy definido es que va a haber un aumento de los contagios, es lo que tenemos que esperar”, concluyó.