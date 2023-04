Domingo feriado: así funcionan los servicios hoy

Por el feriado del 2 de abril, en homenaje a los excombatientes de Malvinas, no habrá recolección de residuos en la ciudad, por lo que se recomienda no sacar las bolsas a la vía pública. Como es habitual en estos casos, no se aplicará el sistema de Estacionamiento Medido, pero sí habrá inspecciones, operativos viales y controles de nocturnidad.

Las salitas en los barrios tendrán guardias de enfermería durante todo el día, al tiempo que el SAME trabajará con normalidad, atendiendo urgencias al número de teléfono 107. Por su parte, el transporte público circulará con cronograma de feriado, mientras que el cementerio municipal estará abierto al público de 7:00 a 15:00 y la administración de 8:00 a 12:00.

Para quienes busquen realizar actividades recreativas, se informó que la República de los Niños y el Parque Ecológico permanecerán abiertos en su horario habitual.