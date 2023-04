La Plata Solidaria realiza dos campañas para hacerle frente al frío

La Plata Solidaria llevará a cabo el 15 de abril las colectas que viene realizando todos los años para que las personas que más lo necesitan estén preparadas para enfrentar las bajas temperaturas del otoño y el invierno.

“A partir de la segunda quincena vamos a confluir dos campañas que nosotros siempre hacemos por separado, pero creemos que esta vez hay que hacerlas juntas, que son Abrigaditos y Pies calentitos, donde juntamos ropa de abrigo para niños y niñas especialmente. Y como ya empezamos a tener los primeros fríos, muchos chicos no van a escuela porque no tienen con qué calzarse y con qué abrigarse”. Por esta razón apelan a la colaboración de la comunidad para ayudar sobre todo a los más pequeños, cualquier indumentaria que esté en casa y ya no se use puede ser de utilidad para otra persona.

Para todas aquellas personas que quieran colaborar está organización va a estar difundiendo a través de sus redes sociales, LaPlatasolidariaok en Instagram, y en Facebook como Laplatasolidaria, los lugares de recepción para la colecta.

Asimismo los primeros días de mayo, finalizando con la campaña, van a repartir lo recaudado en diferentes comedores y merenderos de la periferia platense y culminarán con otra colecta en Plaza Moreno como hacen siempre.