Dos pizzerías del país, entre las 100 mejores del mundo

Dos pizzerías argentinas se encuentran entre las 100 mejores del mundo, según el ranking The Best Pizza Awards 2023. Una de ellas se ubica en el puesto 58 y, la restante, figura en la septuagésima tercera colocación.

En este sentido, los argentinos reconocidos fueron Daniel Sebastián Levy, de la pizzería porteña Eléctrica Pizza, que se encuentra en Villa Crespo y que llegó hasta el puesto 58 de la nómina; y las hermanas Victoria y Carola Santoro, de Ti Amo, de Adrogué y Colegiales; quienes alcanzaron el escalón número 73.

Es válido subrayar que la elección de los mejores restaurantes a nivel global estuvo a cargo de unos 200 pizzaiolos y otros profesionales gastronómicos de seis continentes.

En cuanto a las 10 mejores pizzerías del mundo, cinco de ellas son locales italianos, mientras que, en ese ranking, también figuran dos japoneses, un español, un estadounidense y un danés.

Las primeras cinco son italianas y, en orden, según el ranking The Best Pizza Awards 2023, las mismas son Pepe in Grani; Pizzería I Msanielli; Pizzarium; I Tigli; y 180 Grammi Pizzeria Romana.

En tanto, la otra mitad de las 10 mejores pizzerías del mundo, que va del sexto al décimo lugar de la lista, se conforma con Sartoria Panatieri, de España; The Pizza Bar on 38th, Japón; Razza Pizza Artigianale, de Estados Unidos; Baest, de Dinamarca; y Pizza Marumo, en Japón.