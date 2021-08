Egresados se movilizaron para reclamar por el atraso en la entrega de sus títulos

Estudiantes del Instituto Superior Biomédico de La Plata, ubicado en calle 45 entre 2 y 3, se movilizaron en la jornada pasada desde la unidad académica hasta la jefatura distrital de la Dirección de Educación de Gestión Privada (Diegep), que se encuentra en 61, 16 y 17, para reclamar la entrega de los títulos de las carreras de radiología y enfermería, entre otras, y pedir la validez correspondiente para realizar las prácticas en los hospitales.

“La marcha es porque no nos entregan los títulos. Desde la Dirección de Educación nos dijeron que había irregularidades en los libros de actas. El instituto a principios de 2019, en marzo, denunció el robo de unos libros de actas, el cual es mentira. La jefatura de la Dirección fue con los inspectores y les retuvieron los libros de actas y los remitos para poder cobrar por estas irregularidades que se habían detectado”, le explicó a diario Hoy Lucas, uno de los jóvenes que concluyó la carrera de Radiología y espera su título hace dos años.

En ese sentido, los estudiantes sostienen que la casa de estudios, pese a tener “una denuncia penal por fraude”, sigue inscribiendo estudiantes sabiendo que no puede entregar los títulos. También afirman que desde Diegep no contestan los mails. Las explicaciones no se encuentran en ninguna de las instituciones involucradas, el tiempo pasa y quienes ya se recibieron no pueden ejercer.

“En virtud de los hechos y comentarios de carácter falaz que se están emitiendo con respecto a la institución y con la gravedad de lo expresado hacia la misma, informamos que por un lado para los alumnos que se encuentran cursando de manera regular, la continuidad pedagógica se encuentra absolutamente garantizada”, comunicó ayer a través de las redes sociales el Instituto Superior Biomédico.

Con respecto a los alumnos que se encuentran a la espera de sus títulos, indicaron que están “en la instancia de reclamo mediante una apelación jerárquica para que los certificados sean entregados a los alumnos, ya que los títulos mencionados no se encuentran en la institución, según se les informa a los mismos, por lo cual el reclamo debe ser canalizado al organismo respectivo”.