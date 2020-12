El 90% de los infectados genera anticuerpos

Durante su conferencia de prensa de ayer, Carla Vizzotti sostuvo que más del 90% de los casos positivos de Covid generaron anticuerpos, aunque no de por vida. “Los infectados logran una respuesta inmune entre el día 10 y 21 después de los primeros síntomas”, señaló la secretaria de Acceso a la Salud de la Nación. Hay “muy pocos” casos de reinfecciones, pero recomendó a quienes tuvieron el virus mantener la prevención y el cuidado.



“Hasta ahora, más del 90% de los casos positivos de Covid-19 generan respuesta inmune o anticuerpos después del día 10 a 21, y se sabe que esos anticuerpos disminuyen, no generan anticuerpos de por vida”, explicó la funcionaria nacional.

Para los registros de la salud, manifestó Vizzotti, “se considera reinfección cuando las personas tuvieron síntomas o un PCR positivo y luego de una recuperación cínica o por PCR negativo, volvieron a tener un episodio confirmado por laboratorio”. Se considera sospechoso de reinfección, asimismo, a una persona con PCR detectable después de más de 45 días de haber resuelto los síntomas, o que haya tenido un nuevo PCR positivo.



“No hay información que pueda descartar que una persona pueda reinfectarse y transmitir la infección, aunque el riesgo es bajo”, dijo Vizzotti. Por eso, explicó, a los pacientes recuperados de Covid-19 que presentan una nueva exposición a un contacto estrecho no se les recomienda el aislamiento, ni las pruebas diagnósticas, pero sí el control de la evolución. “Si ya tuvo y se confirma la reinfección, entonces se recomienda aislamiento, cuidado y control de contactos”, apuntó la funcionaria. “Hay poca información y pocos datos documentados. Sabemos que ante el segundo episodio es recomendable descartar otras causas, pero las medidas de prevención son las mismas que para los que no tuvieron el virus”, aseguró.



En ese sentido, desde el Gobierno se recomienda que las personas que hayan contraído coronavirus también se vacunen cuando estén las dosis disponibles. “La recomendación es que las personas se vacunen aunque hayan tenido Covid-19, ya que no se recopilará ese antecedente y tampoco está clara la duración de los anticuerpos protectores –continuó Vizzotti-. El objetivo es proteger a la mayor cantidad de población posible, por lo que se vacunará a todos”.



Según los cálculos, “el primer objetivo es vacunar entre doce y trece millones de personas”. La convocatoria para la campaña de vacunación se hará de forma escalonada y se estima que para el mes de abril ya estará inmunizado un porcentaje lo suficientemente alto de la población.



“Las vacunas que se apliquen en Argentina serán las que cumplan todos los requisitos y estarán avaladas por la Anmat, que tiene reconocimiento internacional”, concluyó Vizzoti.