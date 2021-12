El antihéroe

A partir de los 70, empezó a poner su firma en revistas como Satiricón y Mengano, dirigida por Carlos Marcucci, y pronto Ediciones de la Flor publicaría las primeras compilaciones de ambos personajes. El guionista Eduardo Maicas, íntimo amigo de Fontanarrosa, señaló: “Yo creo que muchos le afanamos a él. Fue uno de los primeros que dibujaron con una anatomía diferente los monitos. No eran los clásicos monitos redondos e iguales. Él les daba una personalidad propia; despertó una cosa que se podía hacer desde el humor”.

Después de muchos años de hacer la historieta, comenzó a asaltarlo el temor a repetirse, de que ya no se le ocurriera nada nuevo, salía de ese pantano de dudas recordando una frase de su amigo Quino: “Siempre he tenido ese temor. Pero después pienso: si hasta ahora se me han ocurrido las ideas, ¿por qué de golpe no se me van a ocurrir más?”. Fontanarrosa decía que Pereyra era el personaje que más se le parecía, “porque es un antihéroe”.

Roberto Fontanarrosa murió el 19 de julio de 2007, por una enfermedad neurológica degenerativa. Tenía 62 años. Su personaje Inodoro Pereyra quedó en la edad con que lo imaginó su autor al hacerlo nacer: alrededor de 40 años. Sigue allí, en los diarios viejos, o en los libros que reúnen sus andanzas, intacto en sus trazos inconfundibles y en su capacidad de seguir haciéndonos reír a carcajadas.