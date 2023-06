El boom del cómic: “Se ven publicaciones interesantes y más diversas que antes”

La historieta es un medio en expansión y, si bien el mayor consumo se hace a productos extranjeros, los artistas nacionales tienen una circulación que es reconocida por su calidad. Es el caso de Diego Giribaldi, un ilustrador de La Plata que publicó uno de sus trabajos en Estados Unidos y en breve lo hará en el país.

“Se está leyendo muchísimo más, no solo nacional, aunque el panorama editorial nacional está bastante bueno, se ven publicaciones muy interesantes y más diversas que en otras épocas. Se lee también mucho material extranjero, sobre todo el manga que es la historieta japonesa y está sostenida por toda una industria. Es difícil competirle en los mismos términos a eso”, evaluó Diego en diálogo con diario Hoy.

El joven comenzó a trabajar con la historieta en 2013, luego de haber pasado por otros trabajos de ilustración y de videojuegos. Sus inicios fueron con una historieta que se llama Xira, que tiene guion de Mauro Mantella y que en 2020 fue publicada en Estados Unidos. En agosto se va a presentar y lanzar en Argentina, en el marco de la 12° convención internacional de historietas, la Crack Bang Boom.

“Desde que empecé, el camino fue extraño porque lo hice de grande en términos de los márgenes que se suele iniciar; físicamente es muy desgastante, hay que dibujar muchísimas horas y estar con mucha energía. Además, tiene altibajos emocionales porque a la plata no alcanza o tardan mucho en publicarse”, planteó, aunque destacó que un factor de beneficio tiene que ver con poder manejar los horarios y hacerlo desde la tranquilidad de la casa.

Concluir una historieta puede llevar unos dos meses y medio, pero Diego reconoce que “los tiempos son variables” y dependen de varios factores. “En mi caso, que no escribo las historias, una vez que me llega el guion lo leo y me tomo dos semanas para hacer un plantado a un nivel esquemático de toda la historieta”, y hace unas seis páginas por mes.

“En pandemia, cuando me dedicaba solo a esto, tenía que sacar 24 páginas por mes, pero eso me llevó a una lesión en la mano y mucha carga mental por estar 12 o 14 horas por día, los siete días de la semana”, recordó.

Finalmente, respecto del futuro del rubro en el país, destacó que hoy hay “muchos chicos muy talentosos y con muchas ganas de contar, en La Plata es más difícil meterse en el mercado, pero veo muy buenos artistas”, a lo que se suma que “las editoriales están teniendo buen criterio para publicar, pero el sistema está quedando viejo y a eso se suma la crisis del papel porque lo tienen pocos dueños y es caro, además de la inteligencia artificial que hace que las cosas sean más complicadas para todos”.