El comienzo de la civilización

En una oportunidad, alguien le preguntó a la antropóloga estadounidense Margaret Mead cuál consideraba que era el primer signo de civilización en la historia de la humanidad, creyendo que ella iba a mencionar las vasijas, los primeros morteros o anzuelos hallados en excavaciones. Pero la respuesta lo dejó impávido. Ella afirmó que el primer signo de cultura en el principio de los tiempos era un fémur humano quebrado y vuelto a sanar. Explicó que cualquier animal que se quiebra una pata, en el mundo salvaje, se termina muriendo porque no puede huir, no puede cazar, no puede ir a tomar agua. Lo terminan devorando las fieras. No sobrevive el tiempo que le lleva al hueso soldarse. Un fémur que se quebró y se soldó implica alguien que ayudó al caído, se tomó el tiempo de levantarlo, llevarlo hasta un lugar seguro y protegerlo hasta que se recuperara. Según Mead, ayudar a alguien durante su sufrimiento es el verdadero comienzo de la civilización.