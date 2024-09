El Conicet puso a punto una herramienta para detectar contaminación por hidrocarburos

Su sigla es EROD y es la enzima cuya actividad se evaluó en madrecitas de agua (pez pequeño nativo de Sudamérica, científicamente conocido como Cnesterodon decemmaculatus) frente a la exposición a hidrocarburos en un estudio a cargo de especialistas del Conicet, publicado recientemente en la revista Science of the Total Environment. Allí, luego de que los ensayos de laboratorio evidenciaron una respuesta biológica exacerbada, la investigación se trasladó al Polo Petroquímico del Gran La Plata y se analizó si lo mismo se veía en los individuos en su medio natural. No solo se confirmó, sino que el equipo midió con precisión cada uno de los cambios observados a nivel de distintos tejidos, y esos valores servirán a partir de ahora como parámetros para detectar la presencia de este tipo de compuestos en los diversos cuerpos de agua en que habita este animal.