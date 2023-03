El consejo de Tarkovsky para los jóvenes

Actor, director y guionista de cine, Andrei Tarkovski fue uno de los hombres que revolucionó el séptimo arte en la Unión Soviética, convirtiéndose en uno de los máximos referentes de la historia cinematográfica. En una oportunidad, un periodista instó al cineasta ruso a darle un mensaje a las nuevas generaciones, a lo que Tarkovsky respondió, sin titubear, que sería el aprender a cultivar el ejercicio más natural a nuestro alcance: la soledad. En ese sentido, afirmó: “No sé, creo que solo me gustaría decirles que aprendan a estar solos y procuren pasar el mayor tiempo posible consigo mismos. Me parece que una de las fallas entre los jóvenes es que intentan reunirse alrededor de eventos que son ruidosos, casi agresivos. En mi opinión, este deseo de reunirse para no sentirse solos es un síntoma desafortunado”. Asimismo, creía que la soledad, practicada sanamente, era un vehículo exquisito: “Cada persona necesita aprender desde la infancia cómo pasar tiempo con uno mismo. Eso no significa que uno deba ser solitario, sino que no debiera aburrirse consigo mismo porque la gente que se aburre en su propia compañía, me parece que está en peligro en lo que a autoestima se refiere”.