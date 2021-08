El desafío de formar médicos veterinarios en medio de la pandemia

En la jornada de este 6 de agosto se celebra en Argentina el Día del Veterinario, una profesión esencial y de suma importancia en la salud animal y la de todos los ciudadanos por su rol sanitario. En La Plata, la carrera cumple 138 años, es decir, que es más antigua que la propia Universidad local.

En diálogo con diario Hoy, el decano de la Facultad, Marcelo Pecoraro, destacó las acciones que se realizaron desde allí para ayudar a combatir la pandemia y cómo fue la tarea de educar a las y los futuros profesionales en medio de la crisis sanitaria.

“Desde que empezó la pandemia desde Veterinaria hemos hecho varias cosas, principalmente como el Ministerio de Salud no contaba con muchos laboratorios para los testeos, entonces se ofreció el de la Facultad y seguimos trabajando en eso todos los días; además un grupo se presentó para hacer monitoreo en las mascotas de personas que cursaron la enfermedad para ver cómo repercutía en los animales. El hospital veterinario trabaja pero con protocolos, es decir, que se hizo todo lo posible para que la pandemia no nos lleve por delante”, marcó.

En ese sentido, el profesional especificó que Veterinaria es una carrera muy práctica y desde hace dos años los estudiantes ven todo a través de las pantallas por la imposibilidad de volver a clases, dado el contexto sanitario.

“Esto reciente un poco la calidad que podemos dar aunque tratamos de hacerlo de la mejor forma; en primer año hay chicos que no conocen la Facultad, algo similar ocurre con los que están por terminar y claro que no hay otro culpable más que la pandemia. Creo que todos estamos haciendo un esfuerzo grande, me da temor que se queden en el camino por el hecho de no venir, pero esperamos que para la primavera podamos retomar algunas actividades presenciales si la baja en los contagios acompaña y sigue avanzando la vacunación”, apuntó.

De acuerdo con ello, Pecoraro aseguró que para él estar al frente de la Facultad y la formación de tantos profesionales “es una gran responsabilidad” porque “siento que soy parte de este espacio y de ningún otro, siempre di clases, tengo un grado de pertenencia muy alto con nuestra casa”.

Asimismo, destacó el trabajo formativo en el hospital escuela y marcó que desde allí “siempre se trata de dar una mano, cuando era estudiante venían muchos caballos de carro y se los atendía gratuitamente; esto es un insumo para el alumno, no competimos con las clínicas veterinarias, sino que estos casos sirven para que los estudiantes aprendan sobre lo práctico y que aprendan a manejarse con los propietarios, porque hoy las mascotas son miembros de la familia y la gente viene muy preocupada, por eso es importante que sepan tratar al paciente y a sus dueños”.