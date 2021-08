“Dono sangre porque hay alguien necesitando”

El Instituto de Hemoterapia del Sistema Provincial y el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual realizó una colecta de sangre y plasma en el Ministerio de 53 entre 5 y 6, para empezar a cubrir la gran demanda de donantes que se necesitan.

Uno de los vecinos que se acercó a donar, Gastón, afirma: “Dono sangre porque me parece muy necesario. No solo por la idea de que uno o alguien cercano puede llegar a necesitar, sino sobre todo porque ahora hay alguien necesitando. No es un esfuerzo, no lleva tiempo y podés dar una mano muy grande. Me parece que son muy importantes las campañas y el compromiso”.