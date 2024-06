El equipo argentino de pastelería ganó la Copa América y sueña con el Mundial

En Nueva Orleans, Estados Unidos, el pasado martes se llevó adelante una nueva edición de la Copa América de la Pastelería. De este certamen formaron parte países como México, Chile, Canadá, Colombia (que quedó en la tercera ubicación), Paraguay (que terminó segundo), y Argentina, que obtuvo la primera ubicación y el título regional.

El elenco argentino, representado por Matías Dragún y Lucas Carballo y liderado por Mariano Zichert, obtuvo el título y ganó un lugar en la Gran Final de la Copa del Mundo de la Pastelería, a desarrollarse en Francia en enero del próximo año.

El equipo nacional se destacó ante el jurado, realizó un buffet sobre el tema de elegancia natural. Entre sus creaciones se encontraron un postre helado que combinaba sabores frescos de piña, frambuesa y lichi; un cheesecake revisitado con frambuesa y pistacho; y un postre de restaurante llamado Esencia salvaje, que combinaba un soufflé de chocolate de sabor intenso con una compota de mango y plátano para un toque de exotismo.

Según se indicó, los seis equipos realizaron en un período de cinco horas y media un total de tres postres helados con purés de frutas, tres piezas de pastelería, ocho postres de restaurante de chocolate y dos piezas artísticas, siendo estas una de azúcar y una de chocolate.

En diálogo con diario Hoy, Lucas Carballo expresó: “La experiencia es única. Es uno de los eventos más importantes de la pastelería y lo tomo con mucha responsabilidad y orgullo por representar a nuestro país. En cuanto a las presentaciones, lo que puedo decir es que le dedicamos mucho tiempo a cada una en el desarrollo de las recetas y la puesta en escena, para que el jurado quede sorprendido por cada presentación y así lograr el máximo de puntos. Previo a la competencia se vive todo con muchos nervios, tensión y ansiedad. Una vez que estamos dentro del box, todo eso desaparece igualmente, porque entrenamos mucho y la práctica simulando la competencia en tiempo real nos ayuda a estar más tranquilos para poder resolver cualquier inconveniente que suceda en ese momento”.

Asimismo, sobre volver a formar parte del elenco nacional y todo lo que eso conlleva, mencionó: “Volver a representar al país se siente tan especial que es algo difícil de explicar. En momentos extremos de la competencia o momentos finales donde cae el cansancio, yo me pongo en la cabeza que estoy representando a mi país y no es poca cosa y eso me ayuda a tener energía y ganas para seguir y lograr el objetivo. Representar a tu país es algo hermoso”.

De cara a lo que se viene en enero del año entrante, el equipo tiene claro que la competencia será aún más dura y que necesitan de un esfuerzo aún mayor. En la última Copa del Mundo, el país quedó noveno, una gran marca, pero el objetivo ahora es poder meterse entre los cinco primeros.

“Las expectativas son muy altas. El equipo quiere hacer historia en el Mundial y para eso sabemos que debemos entrenar meses sin parar e invertir mucho tiempo para lograr lo que queremos. Buscamos estar en lo más alto del podio y poder pelear la cima, dejando así a la Argentina en lo más alto de la pastelería internacional”, dijo Carballo.

Además de Argentina, Paraguay, Colombia y Chile (que obtuvo una wild card), los países que ya se encuentran clasificados son Bélgica, Francia, Italia, Reino Unido, Suecia y Suiza.