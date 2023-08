El Hubble detecta un planeta con hipo

El telescopio espacial Hubble ha detectado un joven planeta que gira tan cerca alrededor de su estrella que expulsa de forma convulsa su atmósfera hacia el espacio. Los astrónomos han comparado el fenómeno con el hipo, ya que, sorprendentemente, ocurre de forma ocasional.

Situada a 32 años luz de la Tierra, la estrella AU Microscopii (AU Mic) alberga uno de los sistemas planetarios más jóvenes jamás observados. Tiene menos de 100 millones de años, mientras que nuestro Sol ya ha cumplido 4.600 millones.

El planeta más interno es AU Mic b, se encuentra a solo 9,6 millones de km de su estrella. Hinchado y gaseoso, AU Mic b tiene aproximadamente cuatro veces el diámetro de la Tierra y es lo que se conoce como un Neptuno caliente.

La cercanía no es buena. AU Mic B está tan expuesto al viento solar y la radiación ultravioleta de su estrella que su atmósfera de hidrógeno se evapora. Este es un fenómeno bien conocido por los científicos, que ya lo han visto en muchas ocasiones en mundos destinados a menguar o desaparecer. Pero lo que les ha llamado la atención es que, en este caso, la evaporación no se produce continuamente. “Nunca habíamos visto que un escape atmosférico pasara de ser completamente no detectable a muy detectable en un período tan corto cuando un planeta pasa frente a su estrella”, afirma Keighley Rockcliffe, del Dartmouth College en Hanover, New Hampshire.