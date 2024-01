El primate más grande de la historia se extinguió mucho antes de lo que se suponía

Un equipo de investigadores internacionales reveló que el Gigantopithecus blacki, que se trata del primate más grande que existió en la Tierra, se extinguió antes de lo que se pensaba hasta la actualidad.

Esto se debió a que la mencionada especie no logró adaptarse al cambio de hábitats de bosque a hábitats similares a la sabana, perdiendo de este modo en la competencia por el alimento con otros primates que eran más pequeños y ágiles.

Estos simios se extinguieron hace entre 295.000 y 215.000 años, lo que se traduce en alrededor de 100.000 años antes de lo que se pensaba actualmente.

En este marco, los expertos señalan que los Gigantopithecus blacki fueron el primate más grande de todos los tiempos y que persistieron en China desde aproximadamente dos millones de años atrás hasta finales del Pleistoceno medio, cuando se extinguieron.

Cabe resaltar que, de acuerdo a una nota de una de las entidades que lideró el trabajo, la Universidad Macquarie de Australia, los mencionados primates vagaron a lo largo de mucho tiempo por las llanuras kársticas del sur de China, alcanzando a los tres metros de altura y un peso de 250 kilogramos.

A su vez, es válido resaltar que los mismos se extinguieron previamente a que nuestra especie arribara a la región. Los únicos vestigios que se conservan de su paso por este planeta son 2.000 dientes fosilizados y cuatro mandíbulas.

En tanto, los especialistas llevaron adelante análisis multidisciplinarios a 22 cuevas del sur de China, empleando 157 edades radiométricas de seis técnicas de datación, en busca de establecer una línea de tiempo acerca de la desaparición del mencionado simio.

Los científicos finalmente concluyeron que esta especie se extinguió hace entre 295.000 y 215.000 años, muchos años antes de lo que se pensaba.

Los motivos de su desaparición

Al respecto de los motivos de la extinción de los Gigantopithecus blacki, cabe detallar que, según un artículo publicado en Science News, la reconstrucción del equipo internacional dio a conocer que hace alrededor de 700.000 a 600.000 años el sur chino cambió su paisaje boscoso, evolucionando a un entorno más estacional, lo que supone que los primates pasaron de vivir en un hábitat típico de bosque a otro más parecido a una sabana.

Es en este marco es que algunos simios lograron adaptarse a estas modificaciones, aunque Gigantopithecus blacki no fue uno de ellos, ya que no pudo hacerlo con la suficiente velocidad, motivo por el cual su cantidad se redujo lentamente, hasta llegar finalmente a la extinción. Parece indicar que la especie no pudo competir exitosamente por el alimento.