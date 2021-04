El pueblo fantasma con mansiones millonarias

Carrie Jernigan, usuaria de TikTok, se volvió viral por un video que publicó acerca de lo que hoy es un pueblo ­fantasma. Se trata de Indian Ridge Resort Community, un proyecto residencial ubicado en el estado de Missouri, Estados Unidos, que nunca fue.



Mansiones a medio hacer o algunas ya ­terminadas, pero completamente abandonadas. Ese es el escenario de un pueblo fantasma que en las últimas horas volvió a vivir en las redes gracias al video que circula por todo el mundo.



El proyecto fue abandonado con los años tras una crisis financiera de sus inversionistas. En las imágenes se pueden ver las sorprendentes mansiones de millones de dólares que quedaron a la deriva y que hoy solo son visitadas por curiosos.



El proyecto del pueblo fantasma que se anunció en 2006 estaba pensado como una de las grandes apuestas del estado, cuyo monto pactado por los desarrolladores era de 1.600 millones de dólares.



En aproximadamente 365 hectáreas de terreno, se tenía pensado hacer un exclusivo resort de 390 habitaciones, el parque acuático más grande del del país, un campo de golf, un puerto, un museo y lujosas casas residenciales, pero todo quedó en la nada tras las estafas descubiertas por parte de los bancos que financiaban el desarrollo.





El video muestra en detalle las casas abandonadas de un complejo conocido como Indian Ridge Resort, ubicado cerca del lago artificial Table Rock, en el estado de ­Missouri. A pesar de su atractivo por la actividad paranormal que dicen que puede albergar, las autoridades piden no visitarlo, e incluso han previsto una custodia policial que impide el paso de la gente.



Su construcción comenzó en 2006 y preveía que albergara un parque acuático, un hotel, un puerto deportivo, tiendas, condominios y grandes casas de vacaciones, pero todo fue abandonado por la crisis económica de 2008, originada en Estados Unidos por el problema de las hipotecas subprime.



A eso se le sumó un proceso judicial que terminó en 2015, cuando cuatro personas se declararon culpables de fraude inmobiliario por presentar facturas apócrifas a uno de los tres bancos que les habían prestado dinero.



La esperanza para este pueblo fantasma no está acabada, ya que nuevos desarrolladores aún tienen en mira el proyecto, por lo que han comprado algunas propiedades y hay planes para volver a construir en el área. Sin embargo, no se sabe si retomarán el diseño anterior.



Los inversionistas mintieron en las solicitudes a múltiples bancos para obtener grandes cantidades de dinero, y cuando lo recibían, no lo invertían en Indian Ridge Resort, sino en antiguos préstamos que estaban en mora y en algunas de sus empresas personales, aseguró Jernigan, quien también es abogada.



El desarrollador principal original, Jim ­Shirato, fue multado por violar las leyes estatales de agua potable y cinco personas fueron procesadas y condenadas por sus roles en un plan de fraude inmobiliario al mentir para obtener préstamos para comprar casas adosadas.



El sitio también estaba destinado a presentar grandes proyectos de infraestructura en el área, con importantes mejoras en las carreteras, instalaciones de atención médica y tratamiento de aguas residuales.



Los complejos turísticos abandonados junto al lago Table Rock, al este de Branson West, visibles desde la ruta 76, se han convertido en una fuente de curiosidad para los visitantes de la región, que atrae hasta 9 millones de turistas cada año.