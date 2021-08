El Rincón se moviliza por sus tierras

Los vecinos del barrio El Rincón no bajan los brazos en su lucha por la construcción del Jardín Maternal y del Centro de Salud. “¡Queremos derechos, no caridad! La tierra es para la comunidad. Tierra para vivienda y no para especulación inmobiliaria”, sostienen.

La comunidad de este barrio no cesa en su disputa con la comuna por el terreno fiscal ubicado en calle 137 entre 442 y 443, que finalmente el Concejo Deliberante le otorgó en comodato a Cáritas por 99 años el pasado 11 de agosto.

Por este motivo, hoy harán una movilización desde el Municipio hacia el Arzobispado, bajo el lema: “Iglesia y Estado, asuntos separados”. La cita es a las 17. Y desde la organización exclamaron: “Basta de regalarle terrenos a la Iglesia, devuelvan los terrenos al barrio El Rincón”.

Por otro lado, a través de las redes sociales, también expresaron: “Solo en nuestra ciudad hay al menos quince ordenanzas donde el gobierno municipal le regala tierras a la Arquidiócesis platense. En 2018 el arzobispo Víctor Tucho Fernández pidió la condonación de una deuda de la tasa municipal de entre 10 y 11 millones de pesos”.

“Sigamos exigiendo colectivamente la nulidad de todos los privilegios de la curia. Iglesia y Estado, asunto separado”, cierra el comunicado de los vecinos en las redes.