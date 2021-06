El teletrabajo en pandemia y sus consecuencias a nivel corporal

Sin lugar a dudas, la aparición de la Covid-19 significó un cambio drástico en la rutina diaria para todo el mundo. En mayor o menor medida, las personas debieron ir modificando cuestiones de su día a día debido a la pandemia y el aumento del trabajo a distancia fue claramente una de las principales consecuencias. Con esta realidad aumentaron las consultas a especialistas por dolores cervicales y lumbares. El estar sentado frente a un monitor por varias horas puede afectar a un individuo gravemente a nivel corporal, en caso de no tomar los recaudos necesarios. Ante este panorama, diario Hoy conversó con el quiropráctico platense Juan Pablo Bravo.

—Tras la llegada de la pandemia, ¿notó un incremento en las consultas por malestares físicos?



—Sí, hubo un incremento en las consultas por malestares de columna durante esta época. La gente nos manifiesta mucho dolor de cervicales y lumbares. Una cuestión muy interesante de mencionar es que las consultas que más aumentaron fueron por problemas musculares y tensionales, que están relacionados con los trastornos de ansiedad, de nerviosismo y de incertidumbre.

—¿Qué tipo de lesiones trae aparejada una mala postura?



—Es importante recordar que lo que conocemos como mala postura es un problema de origen estructural. La estructura de nuestro cuerpo está determinada por la posición de la columna vertebral, determinando esto cómo va a ser nuestra postura normal. Si la columna pierde su alineación normal empieza a producir adaptaciones que terminan afectando el normal funcionamiento del sistema nervioso, generando respuestas defensivas tanto musculares como orgánicas. La mala postura puede terminar generando hernias de disco, compresión nerviosa, tensión medular, exceso de trabajo muscular y mucho gasto de energía del cuerpo que trata de adaptarse a los cambios negativos de una postura incorrecta.

—¿Qué consejos brinda para evitar una mala postura a la hora de trabajar desde casa?



— Es vital realizar cambios de po­sición al estar trabajando mucho tiempo sentado y trabajar con la altura correcta de la mesa, del monitor y del teclado. Los trabajos home office generaron en la gente un aumento del sedentarismo, que perjudica sobremanera la musculatura del cuerpo y por ende la estabilidad de la columna vertebral, produciendo mayor tensión en la médula espinal y provocando de esta ma­nera manifestaciones musculares, nerviosas y orgánicas. Por este motivo, es fundamental mantener una columna alineada con cuidado quiropráctico regular y acompañar­lo de hábitos saludables.

—En caso de que no haya dolores, ¿cada cuánto conviene hacer un chequeo médico de la columna vertebral?



—El cuidado de la columna vertebral no debe realizarse solamente cuando tenemos alguna manifestación de dolor. Hay que entender que nuestro sistema nervioso está protegido por la columna vertebral. Cuando la gente realiza cuidados quiroprácticos nos manifiesta que no solo el dolor se fue, sino que también se sienten mejor anímicamente, ya que descansan mejor, su sistema digestivo funciona de forma más óptima y se enferman menos. El cuidado quiropráctico trabaja en diferentes etapas de continuidad hasta llegar a un mantenimiento, para disfrutar así de un cambio en la calidad de vida. Cuidar tu columna es cuidar tu salud.