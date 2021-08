El tránsito en La Plata ya es similar al que se registraba antes de la pandemia

En la parte final del octavo mes del año no son pocos los que vienen advirtiendo el notable incremento en la circulación vehicular en La Plata, que de forma simultánea trajo aparejada una gran cantidad de accidentes de tránsito.

Distintas organizaciones no gubernamentales, que vienen estudiando el índice de incidencia de las medidas que se tomaron durante la pandemia y la repercusión en la seguridad vial, confirmaron que a partir del regreso a la actividad escolar, luego de las vacaciones de invierno y ya en los primeros días de agosto, se empezaron a ver cada vez más autos circulando por La Plata, lo cual también generó demoras en el tránsito en horas pico en esquinas muy transitadas por los platenses como 7 y 32, 8 y 32, 13 y 32, diagonal 74 y 50, diagonal 73 y 54, solo por citar algunos ejemplos.

En esta última semana, inclusive, se incrementó el índice de choques y accidentes dentro del Casco Urbano, y la conducta de algunos automovilistas, que volvieron a manejar después de un año y medio de pandemia, despertaron preocupación, porque aseguran que en muchos casos se han perdido las buenas costumbres de ceder el paso al peatón y dejar pasar al que viene circulando por la derecha como indica la ley de tránsito.

Para Pedro Perrota, presidente de la ONG Corazones Azules, la situación no es nueva, pero no por ello deja de generar mucha preocupación por la cantidad de heridos y muertos que podría haber en la parte final del año si no se aplica una política contundente en cuanto a la seguridad vial en La Plata, Berisso y Ensenada.

“Lamentablemente vemos que con la apertura en las restricciones a la movilidad, el número de incidentes viales se incrementó en la capital bonaerense”, comentó el presidente de la ONG Corazones Azules en contacto con diario Hoy.

“Las restricciones a la movilidad que se implementó, logró una reducción de casos de siniestralidad vial registrados en comparación con las cifras de los años anteriores. En el comienzo de la pandemia, con el establecimiento del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, la circulación de vehículos en el país cayó un 90%. Hoy estamos en niveles de circulación similares a la prepandemia”, reveló.

“A la misma fecha en la ciudad de La Plata en el 2020 tuvimos 16 muertos viales, este año estamos en 29. En 2019 la cifra era de 28. Nuevamente las motos son los vehículos con más participación en accidentes y siniestros”, expresó el vecino comprometido con la seguridad vial, sin dejar de remarcar que los índices de mortalidad por accidentes de tránsito en La Plata son mayores en avenidas como la 120, la 122, la 520 y la 44.

Por todo esto, el estudio realizado por la ONG deja en evidencia otro síntoma del regreso paulatino a la “normalidad” prepandemia, al menos en lo que refiere a la circulación de personas y vehículos en las calles que durante varios meses de confinamiento y restricciones estuvo reservada de manera casi exclusiva a personal denominado “esencial” para trabajar.