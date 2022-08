Elon Musk vs. Wikipedia: el nuevo pleito del magnate profundiza su vuelco político

Elon Musk dijo que Wikipedia perdió su objetividad, en un tuit en el que arrobó a Jimmy Walles, cofundador de la principal enciclopedia online. Las opiniones del empresario no pasan desapercibidas: es la persona más rica del mundo y en Twitter tiene más de 100 millones de seguidores.

¿Por qué Elon Musk critica a Wikipedia?

La polémica gira en torno a la decisión de los responsables de Wikipedia de prohibir la edición de la entrada sobre el término “recesión”. Esa determinación provocó acusaciones que apuntaron a una interferencia con la administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

Para desprevenidos, en esa plataforma (una gran enciclopedia en línea, la más consultada de su especie) los usuarios pueden realizar modificaciones en las entradas.

Wikipedia impide editar la mencionada página luego de que usuarios de la plataforma iniciaron una “guerra de edición sobre la definición del término”, tal como nota New York Post. Esto ocurre mientras la economía de EE.UU. registra variables poco frecuentes, como inflación y caída del PBI.

“El cambio se produce después de que decenas de personas acudieran a la página para editar la entrada. Probablemente fueron estimulados por el informe del Departamento de Comercio del jueves que indica que el PIB del país cayó un 0,9%”, señala la fuente.

En la página sobre el término “recesión” de Wikipedia aparece un candado en el margen superior derecho, que da cuenta de la imposibilidad de hacer ediciones. En rigor, la presencia de ese ícono significa que “los usuarios no registrados y las cuentas que no estén confirmadas” no pueden realizar cambios en el texto.

“Recession” en Wikipedia: las quejas de los conservadores estadounidenses

Desde el círculo cercano a Joe Biden sostienen que la economía de EE.UU. no está en recesión, a pesar de indicadores indican una contracción, incluyendo dos trimestres consecutivos con crecimiento negativo del PBI.

“Esta no es una economía en recesión”, dijo Janet Yellen, secretaria del Tesoro en una entrevista con NBC. “Estamos en un período de transición, en el que el crecimiento está desacelerando. Eso es necesario y apropiado (ya que) debemos crecer a un ritmo sostenible”, agregó.

Opositores a Biden, en especial grupos conservadores, apuntaron que Wikipedia cambió la definición de “recesión” para favorecer al actual gobierno.

Wikipedia: ¿cuándo ponen un candado en las publicaciones?

Los responsables de la mayor enciclopedia en línea definen a la decisión de colocar un candado en determinadas publicaciones como “semiprotección”.

“Es útil cuando hay una cantidad significativa de interrupción o vandalismo por parte de usuarios nuevos o no registrados, o para evitar ediciones por parte de usuarios bloqueados o prohibidos, especialmente cuando ocurre en biografías de personas vivas que han tenido un nivel alto de interés en los medios”, explican desde Wikipedia.

Elon Musk y sus coqueteos con la política de EE.UU.

Cuando Musk ofertó 44.000 millones de dólares por Twitter (una transacción que se canceló y que ahora espera veredictos judiciales), surgieron consideraciones de orden político. Al perfilarse como el nuevo dueño de la plataforma, el empresario manifestó su intención de convertir a Twitter en un espacio para la libre expresión y comentó que permitiría que Donald Trump, bloqueado en las redes sociales por publicar mensajes que incitaron a la violencia, vuelva a tener su cuenta activa.

Luego de haber apoyado al Partido Demócrata en elecciones anteriores, Musk dijo que en el futuro votará a los republicanos. El dueño de SpaceX y Tesla explicó que se opone a las restricciones de los demócratas a la libre expresión. Su reciente crítica a Wikipedia apunta a esa misma dirección y revela su vuelco, con una mayor simpatía por los conservadores.

Con este tironeo político, Musk estaría mordiendo la mano de aquellos que “le dan de comer”: la mayoría de los accionistas de su empresa automotriz Tesla son demócratas.