En el Día de prevención contra el monóxido de carbono, refuerzan las recomendaciones

En la jornada de hoy se conmemora el Día de la Concientización y Prevención contra el Monóxido de Carbono, el gas tóxico que provoca más de 200 muertes por año en la Argentina, por lo que los expertos reforzaron las recomendaciones para evitar problemas mayores.

Este gas se produce por una mala combustión y puede causar dolor de cabeza, mareos, vómitos, desmayos, palpitaciones e incluso la muerte. Uno de los problemas más frecuentes es el mal funcionamiento de los artefactos porque la ventilación no es la correcta, por eso es clave que la llama sea azul y no rojiza, chequear que las estufas y calefactores funcionen bien por parte de un gasista matriculado y que los conductos de ventilación estén bien colocados y no se encuentren obstruidos.