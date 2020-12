En el Hipódromo de La Plata, los jockeys reclaman puestos de trabajo, durante el transcurso del último jueves de carreras del año. Cuando terminan de correr no tienen jubilación y dónde seguir trabajando.

“Lo que estoy reclamando acá es un empleo ya que la administración anterior y esta me dejaron abandonado, y la verdad que estamos haciendo esta olla popular para ver si podemos lograr algo de eso”, comentaron.

“La lesión la tuve en 2018, me cubrió un año el seguro, en julio de 2019 se me venció la póliza y quedé abandonado”, detallaron. Por otra parte, otra entrevistada contó: “Mi papá laburando a la mañana, es un laburo muy sacrificado, vino a trabajar y terminó muerto, esto pasó en el año 2007”.

“Ha habido sucesivamente, con las distintas administraciones y los distintos gobiernos, una continuidad y una profundización de esta problemática. El estado de la pista es criminal”, sostuvieron.

“Tengo dos tendones cortados y el manguito rotador roto, me accidenté el 17 de octubre de 2019, acá en La Plata, a la altura de los 400, entrenando. El 25 de noviembre me operaron en el trayecto de la cuarentena, me dejaron 7 meses sin asistencia médica y sin darme un peso, y me tuvieron que volver a operar”, concluyó uno de los entrevistados.