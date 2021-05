Casi de forma desesperada, los vecinos de La Plata ha­cen notar que “el sur también existe” en la capital de la Provincia. Tanto es así que a las de­n­uncias que se registraron anteayer por los postes caídos y las calles en mal estado en 99 y 121 se les sumó el corte y anulación permanente de la calle 600 por parte de otro grupo de vecinos del barrio El Palihue, que está dentro de la localidad de Villa Elvira.



El problema se agravó frente a la plaza del barrio, en donde las hamacas cuelgan por el aire en estado de abandono y el tránsito de camiones de alto porte terminó rompiendo un caño maestro, que ABSA nunca acudió a reparar.



El lugar del conflicto, que derivó en la organización de los vecinos, es en calle 600 entre 121 y 122. Allí vive Fernanda junto a su familia, que con la ayuda de otros vecinos decidieron cortar la circulación temporal de la calle con bolsas y fierros que señalizan un enorme pozo que se provocó en el lugar.



“Acá en el sur de La Plata estamos olvidados. Hay algunos chicos que intentan arreglar la plaza, pero la verdad es que ABSA no viene y desde el Municipio no nos dan respuesta. Tuvimos que marcar y cortar la calle para que no se queden autos atrapados”, reveló esta vecina que tiene el pozo justo sobre el frente de su casa. Por esta zona de la ciudad los caños están colocados muy cerca de la superficie y de las calles y como consecuencia del paso de los camiones de alto porte se vieron afectados.

Ataron los postes a metros de la salita



Tras la publicación de diario Hoy en la jornada de ayer, los vecinos de 121 y 99, que viven a escasos 100 metros de la plaza de El Palihue, contaron que ayer por la mañana una cuadrilla de Defensa Civil se hizo presente en el lugar para sujetar con sogas los postes de alumbrado y telefonía que se estaban inclinando.