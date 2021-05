La Academia Nacional de Ciencias de EE. UU. elige un argentino

Debido a sus logros y avances en el campo de la Arqueología, Luis Borrero fue seleccionado como miembro por la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. “Me tomó por sorpresa”, dijo Borrero, cuando se enteró de la distinción. “Es un honor enorme, estoy muy contento y espero que repercuta en el trabajo de mis colegas”, aseguró.



Investigador superior del Conicet en el Instituto Multidisciplinario de Historia y Ciencias Humanas (Imhicihu–Conicet) y profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Borrero ya ha recibido el Premio Bernardo Houssay en la categoría Investigador Consolidado en Ciencias Sociales (2005) y el Award for Excellence in Latin America and Caribbean Archaeology de la Society for American Archaeology (2014).