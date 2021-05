Con el cierre de la temporada estival y los altos niveles de circulación que se vieron durante el fin de semana largo del mes pasado, el número de casos positivos de Covid-19 explotó, así como la cantidad de personas que se acercaron a los centros de salud a hisoparse, algo que provocó un colapso generalizado en las distintas instituciones de nuestra ciudad y otras regiones del país.



A raíz de esta conducta, los especialistas tuvieron que salir a explicar cuándo es necesario realizarse un hisopado. Consultada por diario Hoy, la bioquímica de la Universidad Nacional de La Plata, Rosana Toro, dijo: “Hay gente que quiere que la hisopen porque siente seguridad al recibir el negativo”.



“En la provincia de Buenos Aires se hisopa a personas con sintomatología. Si siente dolor de cabeza o de garganta, tiene fiebre y malestar general, ahí deben concurrir al centro de salud y el médico va a hacer la evaluación y va a decidir si se hisopan o no. Si se tuvo contacto estrecho con una persona que después dio Covid positivo, lo que hay que hacer es aislarse alrededor de dos semanas”, agregó.



¿Por qué es importante este autoconfinamiento? Porque en todo ese tiempo existe la posibilidad de que los síntomas se manifiesten. “Ahora -señala Toro- si estuve ayer con alguien que da positivo y voy hoy a hisoparme, solo voy a saturar al sistema de salud. Voy a utilizar un recurso que no era necesario y me va a dar negativo, porque no es que el virus ingresa y al día siguiente ya lo puedo detectar. Hay que aislarse aunque el hisopado sea negativo porque puede ser que dentro de tres días empiece con síntomas”.



Además, cabe destacar que en Provincia, también se comprende el caso confirmado por nexo epidemiológico. “Esto significa que, por ejemplo, si a mi pareja le da positivo, yo tengo que aislarme por las dudas. Si a los tres días empiezo con síntomas, al tener un contacto estrecho, ya cuenta como un caso confirmado, sin necesidad de hisopado”, añadió.

El trabajo del laboratorio durante la segunda ola



Los días previos y posteriores a Semana Santa llegaron con una explosión de casos de Covid-19. A partir del fin de semana largo, el Laboratorio de Salud Pública de la UNLP volvió a recibir entre 250 y 350 muestras diarias.



En este sentido, Toro aseguró: “Estábamos preparados pero la verdad es que es muy agotador, porque la técnica PCR requiere mucho trabajo manual. Hay otros laboratorios que tienen aparatos automatizados así que desde ya, les estamos pidiendo a todos los que quieran colaborar o aportar algo para los laboratorios que no tenemos, ya que sería importante poder automatizar los laboratorios para garantizar una mayor respuesta”.

Polémica por la venta de test rápidos en farmacias

A partir de las controversias sobre la prohibición de la venta de test rápidos de antígenos en farmacias, la especialista advirtió a este multimedio que los mismos solo deben ser realizados por profesionales.



“Cuando hacés un test diagnóstico hay una interpretación que, en el caso de los test rápidos, es muy fácil de interpretar. Pero eso tiene que ser interpretado en un contexto. Hay que ver si la persona tenía síntomas o no y si no fue muy precoz la toma de muestra”, explicó Toro.



“Nosotros, como profesionales bioquímicos, cuando hacemos un análisis de Covid tenemos que informarlo al SISA (Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino). Se informan los positivos y los negativos. Pero esa información, si hubiera muchas personas que van a la farmacia y la compran, se perdería. Tal vez dentro de tres años, cuando el coronavirus, ojalá, sea un virus habitual y mucho más benigno de lo que es ahora, lo volvemos a plantear y discutimos otra cuestión. En este momento no aporta nada y puede dar una falsa seguridad”, concluyó.