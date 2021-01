En la primera semana de enero pasaron 800 autos por día en la VTV

con el cierre de la primera semana de enero, un promedio de 800 autos diarios pasaron por la planta de verificación técnica vehicular (VTV) que funciona sobre la avenida 19, a metros de la 520, en La Plata.



Allí, cerca de 25 operarios atienden a los vehículos que desde las 8 de la mañana comienzan a transitar un circuito que lleva entre 25 y 35 minutos. Es para todos los usuarios que necesitan verificar sus autos para salir a la ruta con la documentación correspondiente.



A diferencia del año pasado, las personas que trabajan en la planta destacaron que el gobierno provincial, a raíz de la pandemia, estableció un sistema de turnos para poder realizar la verificación. Esto repercutió favorablemente en la atención, que según cuentan es más ordenada y sincronizada.



Si bien hay una importante demanda de solicitudes por la época del año, se están entregando turnos para verificar los vehículos a partir del 18 de este mes; es decir, con un poco más de una semana de diferencia entre la fecha en la que se pide el lugar y el momento asignado a los usuarios.



Los valores para verificar los vehículos se mantuvieron como el año pasado, siendo de 1.040 pesos el precio para renovar la oblea y salir a la ruta con la tranquilidad de saber que el automovil está en condiciones.



“Recomendamos, y en esto hacemos un poco de docencia, que todos vengan con barbijo y que hagan los controles pertinentes a los autos para llegar al momento de la verificación con el vehículo en condiciones para circular. Los cinturones de seguridad, las luces y los giros son elementales, como así también los frenos de los autos para poder pasar la verificación”, explicó Ernesto, uno de los responsables de la planta de La Plata. Allí llegan vehículos de la ciudad, pero también algunos de Florencio Varela, San Vicente o Brandsen.



En la planta de 19, durante el año se verifican cerca de 18.000 autos mensuales. Esta cifra se incrementa durante los meses en los que los usuarios de vehículos suelen salir a la ruta para frecuentar destinos turísticos, como es el caso de enero.



En este lugar se entregan obleas definitivas y anuales que tienen vigencia de doce meses. Las provisorias son para aquellos autos a los que se les detectó un desperfecto técnico y se les otorga un plazo de entre 30 y 60 días para repararlo y regresar al lugar.



En el caso de las faltas graves, no se entrega ningún tipo de oblea y se convoca nuevamente al usuario para regresar.

Una falta grave, por ejemplo, se considera presentarse sin las luces traseras ni de frenos funcionando. O con frenos sin potencia en las ruedas.



En cambio, si una luz de las denominadas “luces cortas” no está funcionando o la bocina del auto no se escucha, se otorga una oblea provisoria y con un plazo no mayor de 60 días para seguir circulando, mientras se busca corregir este desperfecto.