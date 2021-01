En la Rioja desarrollan un simulador de la vida en Marte

El desarrollo científico en la Argentina dará un paso más que trascendental con el de­sarrollo del innovador proyecto tecnológico Solar 54, que tiene el objetivo de simular la vida humana en Marte, por lo que se aplicará la tecnología para emular los sistemas de cultivos de alimentos.

Este proyecto tendrá su base en la Reserva de Los Colorados, en el Departamento Independencia de la provincia de La Rioja, donde ocupará un predio de unas cinco hectáreas, en las que se hallaron características similares al “planeta rojo”.

Diario Hoy dialogó con el ingeniero en Computación y secretario de Ciencia y Tecnología del gobierno de La Rioja, Javier Tineo, quien detalló cuáles son los pasos a seguir y lo que representa este proyecto a nivel nacional y local.

—¿De qué se trata Solar 54?

—Es una plataforma que busca simular lo que sería un asentamiento humano en Marte a partir de una misión futura, de las tantas que están planificando los grupos de investigación del mundo. Sería como un laboratorio de simulación.

—¿En qué etapa se encuentra el proyecto?

—El proyecto está en proceso de consolidar los acuerdos institucionales entre los diferentes actores, tanto públicos como privados, porque están los organismos de Gobierno y las empresas privadas que tienen experiencia en trabajos de tecnologías innovadoras. Los tiempos quedan atados a lo que nos depare la pandemia, la expectativa es que en marzo tengamos un primer avance sobre el terreno, y luego poder analizar ventanillas de financiamiento en los diferentes sectores.

—¿Cómo será este simulador?

—En cuanto a infraestructura, está basada en unos domos geodésicos que diseñaron los ingenieros. Una de las características es que, al no tener ochavas ni cortes, es fácil de armar, mantener, y muy consistente en su estructura. Tendrían un proceso de instalación y de uso de materiales lo más similar a los que se busca llevar a Marte.

—¿Por qué se eligió la Reserva de Los Colorados?

—Había varias opciones, se buscó que haya algunas coincidencias no solo geológicas, sino también am­bientales. Marte es un planeta que no tiene océanos, no tiene agua, es más chico, está cubierto por dióxido de hierro y es muy parecido a la arcilla, que es el componente que predomina en Los Colorados. También se pensó en el Valle de la Luna, pero como es un Parque Nacional había que tener muchos más cuidados, solicitar otra serie de permisos. En Los Colorados, el otro factor, que no es menor, es el acceso; porque hay rutas nacionales, hay energía, y eso permite pensar en la mejor resolución del proyecto. Además se necesita menos presión atmosférica y con­diciones del terreno que sean semejantes.

—¿Qué otras plataformas de este tipo existen?

—Hay aproximadamente doce plataformas de este tipo por el mundo. Si bien son similares, cada una tiene una función de investigación distinta. En nuestro caso, vamos a estudiar la producción de alimentos; hay otros que estudian simulación de confinamiento de los astronautas, por ejemplo.

—¿Qué significa este enorme proyecto para la ciencia de la Argentina?

—Este es un proyecto innovador para la Argentina y La Rioja. Quizás para rusos, canadienses o nortea­mericanos no es novedad, pero es único en el país y probablemente el único en Latinoamérica. Es un de­safío muy importante para La

Rioja, no solo por ser anfitriones y poner el territorio, sino por poder aprovecharlo para despertar vocaciones científicas en los jóvenes y que podamos tener nuestro propio capital humano en el ámbito aeroespacial.