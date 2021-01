Vacaciones en casa: cómo disfrutar del agua con chicos y sin riesgos

De acuerdo al Boletín de Estadísticas Vitales del Ministerio de Salud de la Nación, el ahogamiento es una de las primeras causas de muerte en niños de 1 a 3 años en el país. Frente a estas cifras, desde la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), publicaron una serie de recomendaciones para poder disfrutar del agua sin riesgos.

Según explicó la SAP, el grupo de mayor riesgo abarca desde los chicos que empiezan a caminar por su cuenta (aproximadamente 12 meses de vida), hasta los que tienen 5 años de vida.

En este sentido, María Cecilia Rizzuti, miembro del Comité de Prevención de Lesiones de la asociación, explicó: “En los lactantes, el escenario más habitual son los lugares para bañarlos, por descuido o mal trato. Se pueden ahogar muy rápidamente en muy poca agua. Aunque los más grandes de este grupo se pueden desplazar por sí mismos, son demasiado pequeños para reconocer el peligro o para salir del agua, especialmente si no existen barreras ni vigilancia adecuada”.

En relación al cuidado de niños de entre 1 y 4 años, Ángela Nakab, médica especialista en Pediatría y Adolescencia, aseguró que es “particularmente necesaria” la intervención de los padres, ya que los chicos de esta edad se esfuerzan por “alcanzar la autonomía”. “Es una etapa en la que los niños necesitan una serie de fronteras seguras, y son la mamá y el papá los que le dan sostén y seguridad. Por eso la mirada atenta permanente, la contención afectuosa y el conocimiento, son medidas efectivas en la prevención”, añadió.

Por otro lado, desde la SAP destacaron que la principal causa de mortalidad derivada del vínculo entre los adolescentes y el agua es la subestimación del riesgo, seguida por el uso de sustancias como el alcohol y las drogas, y la práctica de actividades acuáticas sin el conocimiento del medio y los elementos de protección adecuados. “Es función de los adultos y del Estado explicar a la población; y, para el turismo, señalizar correctamente las áreas de acceso y designar zonas habilitadas para el baño y deportes náuticos”, sostuvo la doctora Adela Armando, pediatra de la organización.

En la actualidad, los ahogamientos son la tercera causa de muerte por lesiones no intencionales a nivel mundial, con un saldo anual de 320.000 víctimas fatales, de las cuales más del 90% se producen en países de ingresos bajos y medianos.

¿Cómo prevenir?

En padres de niñoss menores de 5 años:

- Supervisión constante mientras los chicos están cerca de bañeras, piletas u otros contenedores de agua.

- Instrucción progresiva y adaptada a la edad del niño sobre las precauciones en el agua.

En niños mayores y adolescentes:

- No bañarse en solitario.

- Respetar los tiempos de digestión y no ingerir bebidas alcohólicas y/o drogas.

- Atender a las señales de “prohibición”.

- No zambullirse de cabeza si se desconoce la profundidad.

¿Cómo actuar?

- Activar el Sistema de Emergencia Médica. En caso de que no exista este tipo de servicios, será necesario realizar el traslado del paciente de la manera más segura posible al centro médico más cercano. Además, cabe destacar que las llamadas a la Policía, Bomberos y/o Prefectura Naval pueden realizarse desde cualquier teléfono y son de mucha ayuda.

- Iniciar la maniobras de Reanimación Cardiopulmonar Pediátrica básica (RCP) mientras arriba la ayuda profesional.

- Remitir a consulta para su evaluación clínica aunque muestre señales de haberse recuperado.