En Los Hornos, una pérdida de agua ya cumplió dos años

Un vecino del barrio de Los Hornos se comunicó con este medio para denunciar que la vereda de su casa “está llena de agua”. Se trata de una pérdida que está localizada frente a su domicilio en la calle 65 entre 150 y 151: “Hace dos años que vengo reclamando a ABSA y nunca han venido. La pérdida de agua hizo que toda mi vereda esté llena de agua. Nunca dejé de pagar el servicio, pero aun así no han venido. Es insoportable la situación”, se lamentó el damnificado.



Además, precisó: “Se llena de mosquitos que entran a mi casa. Esto es un foco de infección de dengue, no entiendo cómo no hacen nada. El único lugar donde el auto de ABSA se mueve es el centro, en los barrios no hacen nada. En las calles de los barrios está lleno de calles rotas, con agua por las pérdidas que hay”.



El frentista contó a diario Hoy que debe pedir que le corten el pasto con desmalezadora, “porque a causa del agua no puedo usar mi máquina eléctrica. Es insostenible esta situación, no puedo estar otro año más con la vereda de mi casa llena de agua”.