En sus tiempos más duros, trabajadores de la salud celebran su día

Este lunes 8 de marzo, los trabajadores de la salud de la provincia de Buenos Aires celebran su día de homenaje en medio del momento más duro que les tocó atravesar; el coronavirus los tuvo en “la primera línea de batalla”, según se popularizó llamarle a su función.



Diario Hoy dialogó con integrantes del sistema de salud que cumplen distintas funciones para escuchar de primera mano cómo es habitar este panorama tan complejo, en el marco de la crisis sanitaria más feroz del último siglo.



“El trabajo durante la pandemia fue duro, arduo, complejo, como equipo de salud pasamos distintos procesos. Primero organizarnos para dar respuesta y ahí se hicieron visibles falencias del sistema de salud que se venían denunciando hace muchos años, como la falta de recursos y personal o espacios físicos reducidos”, dijo Eliana Maza, que trabaja en un centro de atención primaria en Berisso.



En ese orden, agregó: “Hay reclamos históricos de parte de las y los trabajadores de la salud, pero al hacerse visible socialmente y tomar notoriedad, eso hace que se hagan conscientes y se desnaturalicen las condiciones en las que trabajamos”.



Cabe recordar que, según los datos del Ministerio de Salud de la Nación hasta la semana epidemiológica anterior, unas 456 personas integrantes de los equipos de salud fallecieron como consecuencia de la Covid-19.



Por otro lado, el doctor Adrián Hrabar, quien se desempeña en un instituto de investigación clínica de Quilmes, manifestó: “Los trabajadores de la salud siempre fuimos dejados de lado, hizo falta que aparezca esta pandemia que padecemos para que los gobiernos se den cuenta de la relevancia que tenemos en el sistema. Ojalá que de una vez por todas se den cuenta de la importancia que implica tener un buen sistema de salud”.



Carmen Burgos, trabajadora del hospital San Martín y esposa de Antonio Gil Yovera, el enfermero que trabajaba en el Hospital de Niños, fallecido luego de contraer el virus, señaló: “Nadie se acuerda de quienes trabajamos en salud. Mi esposo fue uno de los héroes que dio la vida en su trabajo, pasamos momentos muy difíciles porque todavía no superamos su pérdida. Realizamos marchas porque el sueldo es muy bajo, tenemos que tener varios trabajos porque no nos alcanza, pero parece que estamos olvidados, siendo los héroes del pueblo argentino”, marcó Carmen.



“Desde el primer día, en general, las y los trabajadores de la salud (y en particular el profesional de enfermería) son quienes administran medicación, controlan signos vitales, higienizan, acompañan y cuidan al paciente durante su internación. Muchos de nosotros, agotados por el pluriempleo, pasamos por diferentes estados emocionales: incertidumbre, miedos, angustias y lamentablemente hasta el proceso de duelo por la pérdida de un compañero o compañera de trabajo”, dijo Damián Zamorano, trabajador del hospital El Cruce.



“Estoy convencido de que no debemos dejar pasar la oportunidad de la gran enseñanza que nos deja la pandemia. Nos merecemos reflexionar y repensar profundamente el rol de nuestra profesión”, concluyó.