Encontró un bolso con $4 millones y lo devolvió

Diego Valdez, residente de Posadas, Misiones, se ha convertido en un ejemplo de integridad. A sus 43 años, Valdez se gana la vida vendiendo sándwiches y empanadas en el estacionamiento de un mayorista local, ubicado sobre la rotonda de Uruguay y la calle Domínguez.

El jueves de la semana pasada, al terminar su jornada laboral y mientras recogía carros del supermercado, se encontró con un bolso que contenía la generosa suma de $4 millones y documentos importantes. A pesar de su difícil situación económica y las necesidades de mantener a su esposa y dos hijos, Valdez no dudó en devolver el bolso intacto, sin tomar un centavo del dinero encontrado.

La buena acción de Valdez no pasó desapercibida para los empleados del supermercado, quienes lo conocen bien debido a su presencia intermitente en el estacionamiento durante los últimos dos años. Valdez explicó que cuando se queda sin trabajo, regresa al hipermercado donde se le han brindado oportunidades laborales.

Ante la sorpresa y gratitud de todos, el bolso pertenecía a un médico cliente habitual en la sucursal. Los encargados del supermercado contactaron al médico, quien regresó el mismo día, visiblemente agradecido y abrumado por la integridad de Valdez.

El encuentro entre Valdez y el médico fue conmovedor. El médico, impresionado por la honestidad de Valdez, le preguntó por qué no se quedó con el dinero, a lo que Valdez respondió con determinación: "No quiero ensuciarme con lo que no es mío, no es lo correcto". Esta respuesta refleja los valores fundamentales que Valdez lleva consigo, inculcados por su humilde crianza.

A pesar de recibir una recompensa del médico, Valdez insiste en que no merece quedarse con algo que no es suyo. Su deseo es simple: un trabajo honesto con beneficios sociales. Agradece la atención que ha recibido su historia, pero más aún, se siente gratificado por los mensajes de apoyo y reconocimiento de la comunidad.