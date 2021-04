Encuentran a Unicornio, el agujero negro más cercano

Un equipo de astrónomos de los Estados Unidos descubrió a Unicornio, el agujero negro más cercano al planeta Tierra.



Bautizado en honor a la constelación donde se encuentra, Unicornio se encuentra a 1.500 años luz de nuestro planeta y es uno de los agujeros negros más pequeños descubiertos hasta la fecha: tiene aproximadamente tres veces la masa de nuestro Sol. “Simplemente apareció”, dice Tharindu Jayasinghe, estudiante de doctorado en la Universidad Estatal de Ohio.



El hallazgo, publicado en la prestigiosa revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, supone una noticia trascendente por muchas razones. Por empezar, son muy pocos los agujeros negros de esta masa que han sido encontrados en el universo. En este caso, la pista que siguieron los astrónomos está vinculada a una estrella gigante roja a la que se encontraría conectada por la gravedad. Por definición, los científicos no pueden ver el agujero negro pero advirtieron que la luz de la estrella roja -bien documentada por telescopios terrestres y por TESS, un satélite de la NASA que busca planetas fuera de nuestro sistema solar- cambiaba de intensidad y apariencia en varios puntos alrededor de su órbita.



Rápidamente, el equipo de investigadores descubrió que algo estaba “tirando” de la estrella, un efecto de tracción llamado “distorsión de mareas”. La posibilidad de que se tratara de un agujero negro era apenas considerada, teniendo en cuenta que su tamaño debía ser demasiado pequeño (menos de cinco veces la masa de nuestro Sol) y caería en aquello que los astrónomos llaman “brecha de masa”. “Cuando miras de una manera diferente, que es lo que estamos haciendo, encuentras cosas diferentes”, apunta Kris Stanek, coautor del estudio y profesor de Astronomía. “Tharindu miró esta cosa que tantas otras personas habían visto y en lugar de descartar la posibilidad de que pudiera ser un agujero negro, dijo: Bueno, ¿y si es un agujero negro?”.



De la misma manera en que la gravedad de la Luna distorsiona los océanos de la Tierra, haciendo que los mares se abulten hacia la luna y se alejen de ella, produciendo mareas, “el agujero negro distorsiona la estrella en una forma similar a un balón de fútbol con un eje más largo que el otro”, explica Todd Thompson, coautor del estudio. “La explicación más simple es que es un agujero negro, y en este caso, la explicación más simple es la más probable”, agrega.