Entidades que nuclean a los supermercados del país advierten desabastecimiento

Como consecuencia del aumento de precios por parte de los proveedores, la Cámara Argentina de Supermercados (CAS) y la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA) de­nunciaron que están sufriendo un proceso de desabastecimiento.

Las organizaciones que nuclean a cerca de 25.000 comercios explicaron que están recibiendo de la industria aumentos de precios no autorizados por las autoridades nacionales y cambios en las condiciones de venta. Esto se da a través de la eliminación de bonificaciones o descuentos, o de la aplicación de cargos adicionales por costos logísticos, que antes estaban contemplados en el precio final de los artículos.

“Aunque está vigente la Resolución Nº 100/2020, de la Secretaría de Comercio Interior, que regula los importes y nos obliga a tener los precios máximos fijados con listas retroactivas al 6 de marzo, hemos recibido, en la última semana, incrementos por partes de los proveedores de nuestro rubro”, explicó a diario Hoy el presidente de la FASA, Víctor Hugo Palpacelli.

En este contexto, la situación expone a los supermercadistas a no aceptar los productos con valores modificados, por un lado, o a incumplir con los montos fijados en las listas de precios máximos, por el otro.

“El consumidor está siendo preso de esta situación. Nosotros somos intermediarios, no somos formadores de precios. Por eso, pedimos a los proveedores que entiendan que esta situación no es caprichosa, no es que no les queremos aceptar una nueva lista de precios, sino que hay una resolución que nos impide hacerlo”, enfatizó Palpacelli.

Conjuntamente, la CAS y la FASA advirtieron en un comunicado que “rechazan ser la variable de ajuste de la industria proveedora, cuando pretende aplicar aumentos de precios no autorizados por las autoridades nacionales, o cuando modifican las condiciones de venta”.

“Los supermercados y autoservicios regionales argentinos, que venimos soportando una drástica reducción de los márgenes de rentabilidad, solo pretendemos que se respeten los márgenes operativos anteriores a la cuarentena. De no ser así, muchos de ellos deberán bajar sus persianas”, informaron desde ambas entidades.

El presidente de la FASA detalló a este multimedio que, actualmente, “el margen de rentabilidad se ubica entre el 1,5 y el 2%”. Por otro lado, indicó que, mientras el conflicto persista, podrá producirse un desabastecimiento, e incluso, afirmó que hay faltante de determinados productos, como, por ejemplo, el aceite.

“Lo que pedimos es la intervención de las autoridades de la Nación para que se normalice o se regularice esta situación”, concluyó Palpacelli.