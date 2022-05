Desde hace ya varias semanas el país se encuentra experimentando una importante suba de contagios de Covid-19, lo que significó de esta forma el inicio de la cuarta ola luego de pasar un período de tranquilidad en torno al virus. Con la aparición del frío y la relajación de prácticamente todas las medidas de cuidado, el SARS-CoV-2 volvió a esparcirse, aunque no de manera violenta gracias a las vacunas aplicadas en la población. El último informe del Ministerio de Salud indicó que en la última semana se detectaron 51.778 casos positivos, marcando así un aumento del 19% con respecto al reporte anterior, que marcó 43.487 contagios. Si se toma como referencia las últimas tres semanas, los casos prácticamente se triplicaron.

“Más allá de que la Covid-19 demostró que no es estacional y que no depende de las estaciones climáticas habitualmente para asociarse a más contagiosidad, lo que cambia es cómo nos comportamos nosotros. En esta época estamos más encerrados, con espacios menos ventilados. Es probable que los casos asciendan, habría que ver hasta qué magnitud, sobre todo porque se modificó la forma de vigilar, pero porque cambió la enfermedad y ya no es necesario el mismo estilo de seguimiento”, le remarcó a diario Hoy el epidemiólogo Eduardo Fortunato.

A su vez, el experto contó sobre el contexto epidemiológico: “No es inesperada esta cuarta ola. Es altamente probable que el virus haya venido para quedarse y que siga produciendo cuadros continuamente. Lo importante es que, en la situación de experiencia inmune que tenemos, mucha gente que se ha enfermado una o más veces, muchísima gente con el esquema de dos dosis completo y bastante con tres, hablan de que el potencial de daño va a ser muy distinto a lo que supo tener al principio cuando no había inmunidad en la comunidad”. “A diferencia de la última ola, lo principal es que en esa oportunidad fue en época de verano, fue una ola importante. Ahora estamos con frío, hay circulación de otros virus históricos como meta­pneumovirus, en poco tiempo circularán virus que se asocian a bronquiolitis en chicos clásicamente, y todo eso puede cambiar el panorama, otros años no hemos tenido circulación importante de estos virus. Además, ya se está ofreciendo la cuarta dosis, hay herramientas para tener niveles de inmunidad muy altos, que significan bajar la gravedad de la enfermedad y que sea menos contagiosa”, agregó.

En las últimas horas se confirmó que seis de cada diez argentinos no se aplicaron la primera dosis de refuerzo contra la Covid-19, lo que levantó las alarmas de los especialistas, que volvieron a insistir en la importancia de encontrarse vacunado, con el esquema al día. Si bien más del 80% tiene el esquema inicial completo, solo el 40,7% se dio la primera dosis de refuerzo, siendo en los adolescentes la cobertura considerablemente menor, solo el 29,2%. “Claramente hay muchas personas que aún no se aplicaron la tercera. Estamos en un contexto donde está habilitada la cuarta dosis a un porcentaje muy alto de la población. Tenemos un nivel de experiencia ya alto con la enfermedad. Todo esto generará como dije menos gravedad y menos casos, seguramente también hacerla parecer a otras infecciones respiratorias estacionales, no en cuanto a la especificidad del tiempo, sino en lo clínico”, expresó Fortunato.

Cabe remarcar que desde hace ya varias jornadas se encuentra liberada la cuarta dosis, o segundo refuerzo, en la provincia de Buenos Aires para los mayores de 18 años que hayan pasado ya cuatro meses de haberse aplicado la última vacuna. A su vez, desde el último martes comenzó la aplicación de refuerzo en los niños de entre 5 y 11 años utilizando las que tengan plataforma ARNm, es decir Moderna y Pfizer, que se aplicarán por lo menos tres meses después de completado el esquema de vacunación inicial.