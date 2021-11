“Es muy grato ser la primera, pero no quiero ser la única”

Soledad Lazarte es una joven de Berisso de 29 años, madre de un niño de 10 y tiene un trabajo muy especial: es la primera y única mujer de la Argentina en cumplir la función de conectora de buque tanque, realizando así su sueño de niña de desempeñarse en la misma área que su padre. En diálogo con diario Hoy, relató cómo es el trabajo que realiza, cómo fueron sus primeros pasos en el puesto y el deseo de que sean muchas más las mujeres que puedan acceder a este tipo de empleos.

—¿En qué consiste tu trabajo?

—Al Puerto La Plata llegan buques tanque que son los que transportan el derivado de petróleo hacia las riberas de Berisso y Ensenada. Dependiendo el producto se define hacia qué punto va. Lo que hacemos en el puesto es dar posición al barco y, cuando recibimos la orden, entre mis compañeros y yo hacemos la conexión. En la terminal hay caños y una gran manguera que se conecta al buque y ahí empieza la carga. Hace dos años que trabajo de esto.

—¿Cómo comenzaste?

—Al principio me costó, pero siempre tuve apoyo de la empresa y de mis compañeros. Era algo que nunca había hecho, entonces en conjunto me capacitaron.

—¿Por qué no hay mujeres haciendo este trabajo en el país?

—La verdad, no lo sé, me enteré al comenzar a trabajar. Si bien es un puesto que requiere esfuerzo, se puede aprender y mis compañeros me ayudaron mucho en ese sentido.

—¿Cómo es la relación con tus compañeros?

—Por suerte tengo una muy buena relación, tanto con el capataz como con los siete compañeros con los que trabajo. Siempre destaco el rol y la importancia del apoyo del gremio Supeh, porque si no hubiese sido por él no estaría en este puesto y lo sigo teniendo, tanto yo como mis compañeras de otras áreas.

— Te reconocieron en un programa del Ministerio de Mujeres, Políticas, Género y Diversidad, ¿cómo se sintió?

—Estoy en la Comisión de Mujeres del gremio Supeh Ensenada, y una compañera me comentó de la existencia del programa Oficios sin Prejuicios del Ministerio. Este tiene como fin contar los trabajos invisibilizados realizados por mujeres, y en las charlas vimos que yo era la única en ocupar este cargo. Fue lindo.

—¿Qué estudiaste para realizar este trabajo?

—Soy técnica en Mantenimiento Industrial y me quedan algunas pocas materias de Seguridad e Higiene. Si todo sale bien, el año que viene me recibo nuevamente.

—¿Qué te llevó a elegir la carrera?

—El trabajo. Además, mi papá trabajó toda la vida en YPF y siempre quise trabajar de lo mismo que él. No pude conseguir el mismo puesto que tenía mi padre, pero estoy en el área. Mi idea era trabajar de lo que sea. Es muy grato ser la primera, pero no quiero ser la única. Me gustaría que las mujeres que estudiaron conmigo puedan conseguirlo igual que yo.

—¿Cómo se combina ser madre con este trabajo?

—Muy bien. Siempre me apoyo en mi familia para cuidarlo porque trabajo 12 horas, a veces de día y otros en turno noche, entonces a mi hijo lo cuida mi mamá.