Escuela sin clases presenciales por falta de calefacción

Las familias y la comunidad educativa de la Escuela Primaria N° 121 “Juan Bautista Azopardo”, ubicada en calle 6 entre 72 y 73 de Villa Elvira, manifestaron su malestar porque los chicos todavía no pudieron empezar las clases porque no funciona la calefacción y las autoridades del Consejo Escolar no envían un gasista matriculado, según denunciaron.



“Pese al anuncio del retorno a la presencialidad realizado por el gobierno provincial, los chicos no tienen otra alternativa que seguir en la virtualidad ante los problemas de infraestructura de la escuela”, marcaron los padres.



En ese plano, afirmaron que no hay respuestas por parte de la titular del Consejo Escolar local, Alejandrina Battaglino, para solucionar el inconveniente y resaltaron la preocupación por la situación, que también se repite en el Jardín N° 902, a una cuadra de la escuela.



“El martes pasado se realizaron algunos arreglos y desde ese día en la escuela aguardan que el Consejo mande un gasista matriculado y convoque a Camuzzi para instalar el medidor y autorizar la obra porque el protocolo es claro y sin calefacción no está habilitado el regreso a clases”, apuntaron las familias.