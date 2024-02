Establecieron el saldo negativo de la SUBE

A través de la resolución 12/2024 publicada hoy en el Boletín Oficial, la Secretaría de Transporte fijó el saldo negativo de la SUBE, el cual será de $480.

Debido a problemas técnicos el Gobierno cambió lo que exponía la resolución 4/2021, que establecía que el saldo negativo equivalía a 4 veces el boleto mínimo del colectivo del AMBA y que este se actualizaba a cada aumento de tarifa.

Siguiendo esa regla, hoy el saldo negativo debería ser de $1080 de acuerdo al valor del boleto que es de $270. Sin embargo, se decidió que quede congelado en $480.

¿A que se debe?. Según explicó el ente administrador, Nación Servicios, la tarjeta "no cuenta con capacidad interna lógica suficiente para el almacenamiento". Esto quiere decir que la SUBE no tiene espacio para extender el saldo negativo y no podría llegar a los $1080 que se requieren.

Por tanto, el organismo actualmente “se encuentra llevando a cabo el recambio en campo de parte de los módulos de acceso seguro en las tarjetas de primera generación y la reprogramación de los módulos que no resulta necesario recambiar en las tarjetas de segunda generación".

Hasta que esto no se concrete, el saldo negativo quedará en $480, lo que alcanza para un sólo pasaje de más en caso de que el usuario se quede sin saldo disponible.

En cuanto al tren y subte, alcanzará para tres boletos mínimos de $ 130 y $ 125, respectivamente.