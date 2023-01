“Estamos muy contentos de tener este espacio para disfrutar en familia”

El líder de la Agrupación Blanca y Azul de la Uocra, Iván Tobar, se refirió al espacio recreativo en Berisso que fue cedido a los trabajadores y ­trabajadoras para que tengan un terreno para disfrutar durante el verano.

“El domingo 8 inauguramos el camping, en un costado de La Balandra, donde estuvimos cerca de 50 días ordenando y limpiando. Hicimos una cancha de vóley, una cancha de fútbol chiquita, otra de tejo; hicimos quinchos, parrillas para que podamos hacer asado los compañeros y que tengan su espacio como corresponde. A la inauguración asistieron más de 300 familias. Se hicieron baños para damas, para caballeros, accesos para las personas con discapacidades”, le expresó Tobar a diario Hoy.

Según explicó el dirigente, que estuvo acompañado por Óscar Salguero, del Sindicato Agrario (Satha), el camping se encuentra abierto de lunes a lunes de 8.30 a 19, y son los mismos integrantes de la agrupación los encargados de mantener el orden y la limpieza del lugar. Además, aclaró que es abierto a toda la comunidad y desmintió que se trate de un terreno usurpado.

“Ahora hay un poco de interna, lo que es la política, que es una lástima, poque se tendrían que poner todos contentos y tirar para un mismo lado, que hay un espacio limpio y que se pudo ordenar. Más allá de que lo ordenamos y lo limpiamos nosotros, esto no es de la Uocra, es de todos, que el berissense lo pueda disfrutar”, precisó el referente platense.

Y amplió: “Es una lástima que haya concejales que todavía no entienden el sistema y que se creen que la política es un apellido o de dos o tres. Yo no soy político, soy gremialista, pero cuando vos entrás a la política tenés que velar por los derechos del ciudadano. Si te molesta que un grupo de compañeros estén limpiando un espacio para disfrutar con su familia, estamos mal. Hay políticos que no saben dónde están sentados”.

En cuanto al espacio, Rosalía Ramírez, una trabajadora e integrante de la organización, sostuvo que “la pasamos genial, fuimos a la mañana temprano. Empezaron a llegar las familias, se armó una parrilla, compartimos entre todos y fue un día hermoso. Los nenes jugaron, vinieron los Reyes y repartieron golosinas. Estuvo muy lindo”.

Y completó: “Siento orgullo y felicidad, es algo que se hizo sin sacarle un centavo a nadie, gracias a Iván que logró conseguir ese espacio. Fuimos entre todos, lo limpiamos, las compañeras, los referentes, los ­delegados, las delegadas. Estamos orgullosas, muy contentas, muy ­contentos los compañeros de tener este espacio para disfrutar en familia, sin que nadie nos moleste y sin molestar a nadie”.