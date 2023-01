Aparecieron larvas en el agua de Los Hornos y los vecinos denunciaron a ABSA

Mucho antes de que comenzara el calor, varias zonas de La Plata y alrededores comenzaron a tener problemas con la falta de suministro de agua, lo cual derivó a que la empresa ABSA tuviese que implementar el suministro de bodones con camiones cisterna. Pero la poca cantidad que pueden obtener les alcanza solo para poder bañarse, y no para poder consumir.

Una de las vecinas más perjudicadas por este flagelo del agua en la zona de 59 entre 150 y 151 denunció que mientras se encontraba en su casa retirando el mineral de los bidones que les provee ABSA se sorprendió al ver que dentro había algo moviéndose. Tras analizar la situación concluyó en que se trataba de larvas que se encontraban casi al fondo del recipiente.

“Están entregando agua en los camiones con larvas, no apto para el consumo humano. Que alguien se haga cargo estamos pagando por un servicio que no se cumple. Por favor repartan bidones de agua para que la gente pueda consumir”, comentó Esther una de las frentistas que padece este problema desde hace tiempo.

En esa zona, al no recibir respuesta antes de terminar el 2022, decidieron cortar a avenida 60 como forma de protesta ya que son varias manzanas que no cuentan con el suministro desde hace ya varios meses.

“Seguimos pagando la factura, estamos en alerta por las altas temperaturas, en pleno verano por favor que algún dirigente haga algo por los vecinos. Hay chicos y ancianos, la gente no puede estar comprando todos los días bidones. Y el agua se necesita para todo. Pónganse en el lugar del vecino, lo que estamos pasando nosotros, los de ABSA no sean sinvergüenzas. Ya no se les puede hablar con educación porque no lo entienden”, explicó indignada por la situación.

Por otra lado, no se descarta que a través de un grupo de vecinos autoconvocados se realice una presentación de una medida cautelar para garantizar el cumplimiento del servicio. La decisión está siendo evaluada por parte de los frentistas damnificados por la cantidad de tiempo que siguen con este problema que afecta a su vida cotidiana.

Un problema que llegó a la Justicia

Quien sí tomo medidas al respecto fue Susana Juan, de 81 años, que vive en el barrio de Villa Elvira. Hace más de un año que no cuenta con agua y sus familiares decidieron ayudarla acudiendo a la Justicia para reclamar que no tiene suministro por un mal arreglo y del cual la empresa no se hizo cargo.

En tanto, su hija realizó un total de 117 reclamos, que no tuvieron respuestas y tomó la decisión de judicializar el conflicto. El pedido de esta señora mayor se suma a la cantidad de que vienen generando a diario a la empresa ABSA.

“Es un tema desesperante que viene desde hace mucho tiempo, vive mi madre ahí, es una persona grande. No tener agua es lo peor que te puede pasar. Vengo haciendo millones de reclamos, al punto que ya lo judicialicé con la Defensoría del Pueblo. Sino no te dan pelota, tenemos bombas también, pero hay días que no hay. Esto es desesperante y angustiante”, manifestó la hija de Susana a la espera que pueda solucionar el problema ante la denuncia realizada.