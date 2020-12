“Este año brindaremos por todo lo que nos perdimos”

La cuarentena dispuesta por las autoridades el último 20 de marzo derivó en distintas restricciones que generaron distanciamiento entre familiares y amigos, ya sea dentro de La Plata como en los distintos puntos del país.



Hoy, a semanas de una nueva Navidad y a la espera de un año nuevo, los platenses mantienen la ilusión de poder celebrar junto a sus seres queridos, aunque destacan la importancia de mantener ciertas medidas frente al coronavirus.



En diálogo con diario Hoy, Julieta y Gonzalo Poch señalaron que aún no saben cómo pasarán las Fiestas. “Estamos esperando que el Gobierno nos diga qué se puede hacer y qué no. De cualquier manera, planeamos reunirnos pero al aire libre, para poder estar distanciados”, destacó Julieta.



Si bien remarcan la necesidad de cumplir con las obligaciones sanitarias, aseguran que hay otras cuestiones de por medio. “Hay gente mayor que pasó el año prácticamente en soledad, y no es un hecho que pueda dejarse de lado”, aseguró Gonzalo.



En concordancia con las palabras del vecino platense, cabe destacar el caso de Elba Urtizberea, de 79 años, quien, pese a tener cuatro hijos, vive sola con uno de ellos. “Tengo ganas de que lleguen las Fiestas porque voy a poder ver a mis hijos y a mis nietos, y es una reunión que uno tiene todos los años, que es muy linda'', destacó. Pese a esta ilusión, aseguró que esta celebración va a tener un “tono especial”. “Estábamos acostumbrados a ser muchos y ahora vamos a ser muy pocos. Va a ser diferente, porque tengo dos hijos que no veo hace más de un año por el coronavirus y que no van a poder estar.

Por eso quiero brindar por que llegue pronto una vacuna que nos beneficie”, añadió.



Más allá de que la pandemia sigue en curso, la mayoría de las personas empezó a programar su cierre de año. En este sentido, la Organización Mundial de la Salud (OMS), pidió evitar grandes reuniones familiares así como los festejos en lugares concurridos. “Es recomendable celebrar en casa, evitar reuniones con gente de fuera de ella, y, si hay encuentros, preferiblemente deben ser en el exterior, con distanciamiento físico y llevando tapabocas”, señaló el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.



Por su parte, Fátima Balladares, otra vecina de la ciudad, señaló que por más que quisiera festejar junto a todos sus seres queridos, “no me animo a celebrar con una reunión multitudinaria”. “Por más que seamos pocos, implementaremos medidas. Es importante mantenernos separados, especialmente de los más jóvenes, que son los que más en contacto están con otros grupos”, agregó.



Por último, Julieta sostuvo que si bien no hubo casos de Covid-19 en su familia, la pandemia los llevó a ser más conscientes de “lo lindo que es juntarse y compartir momentos juntos”. “Seremos menos este año, pero lo vamos a disfrutar más que nunca. Brindaremos por todos los cumpleaños y días especiales que nos perdimos”, concluyó.